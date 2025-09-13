29
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
14
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
أنباء عن تعرّضها لحادث سير.. ما حقيقة ما حقيقة وفاة النجمة الهندية الشهيرة؟
Lebanon 24
13-09-2025
|
01:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشر في الساعات الماضية خبر وفاة النجمة
الهندية
كارينا كابور
عبر ومواقع التواصل الإجتماعي ما أحدث
ضجة كبيرة
بين محبيها، وهذا ما دفعها الى الخروج عن صمتها ونفي ما يتم تداوله عن حالتها الصحية، مؤكدة أنها بخير ولم تتعرض لأي أذى.
Advertisement
ونفت النجمة الهندية البالغة من العمر 44 عاماً الخبر بطريقة عملية، حيث نشرت صوراً جديدة لها عبر صفحتها على
انستغرام
من جلسة تصوير داخل منزلها بدت فيها بكامل صحتها ولا تعاني من اي مشكلة.
كما حرصت على مشاركة متابعيها بتفاصيل خاصة عبر خاصية الستوريز، وحرصت على الترويج لماركة خاصة من خلال اعلان ترويجي حديث ظهرت فيه بكامل تألقها، مؤكدة انها بخير.
وكانت مصادر مقربة من النجمة الهندية أكدت أنها لم تتعرض لأي حادث سير وهي لا تعاني من أي مشاكل صحية، وكل المنشورات التي انتشرت وتحدثت عن وفاتها، تبقى مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.(لها)
مواضيع ذات صلة
أنباء عن تعرض بلدة لبنانية للقصف.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
أنباء عن تعرض بلدة لبنانية للقصف.. ما حقيقتها؟
13/09/2025 11:06:14
13/09/2025 11:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة تعرّض وزير الخارجيّة لعارضٍ صحيّ خلال جلسة مجلس الوزراء؟
Lebanon 24
ما حقيقة تعرّض وزير الخارجيّة لعارضٍ صحيّ خلال جلسة مجلس الوزراء؟
13/09/2025 11:06:14
13/09/2025 11:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة تعرّض نواف سلام لوعكة صحية؟
Lebanon 24
ما حقيقة تعرّض نواف سلام لوعكة صحية؟
13/09/2025 11:06:14
13/09/2025 11:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة تعرض وزير الدفاع السوري لمحاولة اغتيال؟
Lebanon 24
ما حقيقة تعرض وزير الدفاع السوري لمحاولة اغتيال؟
13/09/2025 11:06:14
13/09/2025 11:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
كارينا كابور
ضجة كبيرة
انستغرام
الهندي
الهند
ستوري
بيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
أصبحت شابة جميلة.. ابنة مايا دياب حديث السوشيل ميديا شاهدوا كم كبرت (فيديو)
Lebanon 24
أصبحت شابة جميلة.. ابنة مايا دياب حديث السوشيل ميديا شاهدوا كم كبرت (فيديو)
03:39 | 2025-09-13
13/09/2025 03:39:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان شفاف كشف عن جسمها.. نجمة شهيرة تُفاجئ الجمهور بإطلالتها على السجادة الحمراء (فيديو)
Lebanon 24
بفستان شفاف كشف عن جسمها.. نجمة شهيرة تُفاجئ الجمهور بإطلالتها على السجادة الحمراء (فيديو)
00:43 | 2025-09-13
13/09/2025 12:43:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نصائح يومية للمرأة للوقاية من فقر الدم
Lebanon 24
نصائح يومية للمرأة للوقاية من فقر الدم
23:00 | 2025-09-12
12/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل الجمال الصناعي حل أم مشكلة؟
Lebanon 24
هل الجمال الصناعي حل أم مشكلة؟
16:00 | 2025-09-12
12/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرار تنظيم الوقت للمرأة العاملة
Lebanon 24
أسرار تنظيم الوقت للمرأة العاملة
13:30 | 2025-09-12
12/09/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نجل نصرالله يكشف حقيقة "الخبر السعيد" الذي أعلنه.. شاهدوا الفيديو
13:42 | 2025-09-12
12/09/2025 01:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
Lebanon 24
ودائع اللبنانيين في المصارف.. كيف ستتم إستعادتها ومَنْ سيتحمل الخسائر؟
11:00 | 2025-09-12
12/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
Lebanon 24
بالدولار.. هذه أرباح فضل شاكر من "يوتيوب"!
13:34 | 2025-09-12
12/09/2025 01:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
Lebanon 24
في بحر لبنان... فيديو لسمكة نادرة جدّاً هذا إسمها
08:32 | 2025-09-12
12/09/2025 08:32:56
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثل شهير بطريقة مروعة عن 37 عاماً (صور)
23:16 | 2025-09-12
12/09/2025 11:16:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:39 | 2025-09-13
أصبحت شابة جميلة.. ابنة مايا دياب حديث السوشيل ميديا شاهدوا كم كبرت (فيديو)
00:43 | 2025-09-13
بفستان شفاف كشف عن جسمها.. نجمة شهيرة تُفاجئ الجمهور بإطلالتها على السجادة الحمراء (فيديو)
23:00 | 2025-09-12
نصائح يومية للمرأة للوقاية من فقر الدم
16:00 | 2025-09-12
هل الجمال الصناعي حل أم مشكلة؟
13:30 | 2025-09-12
أسرار تنظيم الوقت للمرأة العاملة
11:00 | 2025-09-12
"قطرات العناية".. تعزيز لروتين البشرة
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
13/09/2025 11:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
13/09/2025 11:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
13/09/2025 11:06:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24