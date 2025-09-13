Advertisement

المرأة

أنباء عن تعرّضها لحادث سير.. ما حقيقة ما حقيقة وفاة النجمة الهندية الشهيرة؟

Lebanon 24
13-09-2025 | 01:49
انتشر في الساعات الماضية خبر وفاة النجمة الهندية كارينا كابور عبر ومواقع التواصل الإجتماعي ما أحدث ضجة كبيرة بين محبيها، وهذا ما دفعها الى الخروج عن صمتها ونفي ما يتم تداوله عن حالتها الصحية، مؤكدة أنها بخير ولم تتعرض لأي أذى. 
ونفت النجمة الهندية البالغة من العمر 44 عاماً الخبر بطريقة عملية، حيث نشرت صوراً جديدة لها عبر صفحتها على انستغرام من جلسة تصوير داخل منزلها بدت فيها بكامل صحتها ولا تعاني من اي مشكلة.

كما حرصت على مشاركة متابعيها بتفاصيل خاصة عبر خاصية الستوريز، وحرصت على الترويج لماركة خاصة من خلال اعلان ترويجي حديث ظهرت فيه بكامل تألقها، مؤكدة انها بخير.

وكانت مصادر مقربة من النجمة الهندية أكدت أنها لم تتعرض لأي حادث سير وهي لا تعاني من أي مشاكل صحية، وكل المنشورات التي انتشرت وتحدثت عن وفاتها، تبقى مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.(لها)
