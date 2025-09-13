29
المرأة
ستُمثل بلدها في مسابقة عالمية.. ملكة جمال السعودية فقدت الكثير من وزنها (صور)
Lebanon 24
13-09-2025
|
04:30
نشرت
ملكة جمال
السعودية
رومي
القحطاني
صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها على تطبيق
انستغرام
.
وأطلت رومي بفستان أسود معلقة على الصورة بالقول: "اللي تعرفونه ان مسابقة ملكة جمال المرأة الأسبوع الجاي كان مطلوب مني انزل 3 كيلو بس شكلي نزلت اكتر وانا مو حاسة حتى ما وزنت ولا شي".
وستُشارك رومي قريبا في مسابقة "ملكة جمال المرأة العالمية" التي تُقام في مدينة
تينيريفي
الإسبانية
.
وكانت رومي تعرضت قبل أشهر لتشوه في وجهها الا انه يبدو أن جرحها بدأ يلتئم ما سيُمكنها من المشاركة في المسابقة الجمالية.
