ستُمثل بلدها في مسابقة عالمية.. ملكة جمال السعودية فقدت الكثير من وزنها (صور)

نشرت رومي صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها على تطبيق .

Advertisement

وأطلت رومي بفستان أسود معلقة على الصورة بالقول: "اللي تعرفونه ان مسابقة ملكة جمال المرأة الأسبوع الجاي كان مطلوب مني انزل 3 كيلو بس شكلي نزلت اكتر وانا مو حاسة حتى ما وزنت ولا شي".

وستُشارك رومي قريبا في مسابقة "ملكة جمال المرأة العالمية" التي تُقام في مدينة .



وكانت رومي تعرضت قبل أشهر لتشوه في وجهها الا انه يبدو أن جرحها بدأ يلتئم ما سيُمكنها من المشاركة في المسابقة الجمالية.