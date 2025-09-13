Advertisement

المرأة

ستُمثل بلدها في مسابقة عالمية.. ملكة جمال السعودية فقدت الكثير من وزنها (صور)

Lebanon 24
13-09-2025 | 04:30
نشرت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها على تطبيق انستغرام
وأطلت رومي بفستان أسود معلقة على الصورة بالقول: "اللي تعرفونه ان مسابقة ملكة جمال المرأة الأسبوع الجاي كان مطلوب مني انزل 3 كيلو بس شكلي نزلت اكتر وانا مو حاسة حتى ما وزنت ولا شي".
 
 
 
وستُشارك رومي قريبا في مسابقة "ملكة جمال المرأة العالمية" التي تُقام في مدينة تينيريفي الإسبانية.

وكانت رومي تعرضت قبل أشهر لتشوه في وجهها الا انه يبدو أن جرحها بدأ يلتئم ما سيُمكنها من المشاركة في المسابقة الجمالية. 

