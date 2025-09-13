Advertisement

ظهرت على متن يخت فاخر... ساندرا رزق تشعل مواقع التواصل بإطلالتها الجريئة! (صورة)

13-09-2025 | 06:38
نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ساندرا رزق صورة جديدة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيها وهي على متن يخت فاخر وسط البحر، بإطلالة صيفية.
وتألقت رزق بملابس بحرية أنيقة، نسّقتها مع نظارات شمسية سوداء وإكسسوارات بسيطة.
وقد لاقت الصورة تفاعلاً واسعاً بين متابعيها، الذين أشادوا بجمالها وأناقتها وبالأجواء الصيفية الهادئة التي تنقلها.
