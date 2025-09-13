بعد سنوات من الخصوصية.. لجين عمران تنشر صورة ابنها للمرة الأولى

Advertisement

وأرفقت لجين الصورة برسالة وجدانية مؤثرة كتبت فيها: "رسالتك اليوم عرفتني بمكانتي داخلك.. كل يوم تكبر بقلبي وعيني.. كل يوم يزيد فيك وتفاجئني أكثر.. متى لحقت تكبر وتحسسني إنك مسؤول عني!؟".وأضافت في تعليقها: " وقلب وروح أمك، أنا المسؤولة عن كل ما فيك أنت وأختك… الله لا يحرمني منكم ولا من عطفكم وحنانكم واهتمامكم… وتكونوا لي دائمًا في كبري وعسري عونًا وسندًا وظهرًا".المنشور أثار تفاعلًا واسعًا على ، حيث عبّر المتابعون عن إعجابهم بكلمات لجين عمران وبمشاعرها الأمومة الصادقة تجاه أبنائها.