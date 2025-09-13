27
المرأة
بعد سنوات من الخصوصية.. لجين عمران تنشر صورة ابنها للمرة الأولى
Lebanon 24
13-09-2025
|
14:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خطوة لافتة، فاجأت الإعلامية
السعودية
لجين عمران
جمهورها بنشر صورة لابنها الشاب "سمير" للمرة الأولى عبر حسابها على "إنستغرام"،
بعد سنوات
من حرصها على إبعاده عن الأضواء حفاظًا على خصوصيته.
وأرفقت لجين الصورة برسالة وجدانية مؤثرة كتبت فيها: "رسالتك اليوم عرفتني بمكانتي داخلك.. كل يوم تكبر بقلبي وعيني.. كل يوم يزيد
فخري
فيك وتفاجئني أكثر.. متى لحقت تكبر وتحسسني إنك مسؤول عني!؟".
وأضافت في تعليقها: "
يا عيون
وقلب وروح أمك، أنا المسؤولة عن كل ما فيك أنت وأختك… الله لا يحرمني منكم ولا من عطفكم وحنانكم واهتمامكم… وتكونوا لي دائمًا في كبري وعسري عونًا وسندًا وظهرًا".
المنشور أثار تفاعلًا واسعًا على
مواقع التواصل الاجتماعي
، حيث عبّر المتابعون عن إعجابهم بكلمات لجين عمران وبمشاعرها الأمومة الصادقة تجاه أبنائها.
