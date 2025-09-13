Advertisement

المرأة

بعد سنوات من الخصوصية.. لجين عمران تنشر صورة ابنها للمرة الأولى

Lebanon 24
13-09-2025 | 14:41
A-
A+
Doc-P-1416554-638933967865506925.png
Doc-P-1416554-638933967865506925.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خطوة لافتة، فاجأت الإعلامية السعودية لجين عمران جمهورها بنشر صورة لابنها الشاب "سمير" للمرة الأولى عبر حسابها على "إنستغرام"، بعد سنوات من حرصها على إبعاده عن الأضواء حفاظًا على خصوصيته.
Advertisement

وأرفقت لجين الصورة برسالة وجدانية مؤثرة كتبت فيها: "رسالتك اليوم عرفتني بمكانتي داخلك.. كل يوم تكبر بقلبي وعيني.. كل يوم يزيد فخري فيك وتفاجئني أكثر.. متى لحقت تكبر وتحسسني إنك مسؤول عني!؟".

وأضافت في تعليقها: "يا عيون وقلب وروح أمك، أنا المسؤولة عن كل ما فيك أنت وأختك… الله لا يحرمني منكم ولا من عطفكم وحنانكم واهتمامكم… وتكونوا لي دائمًا في كبري وعسري عونًا وسندًا وظهرًا".

المنشور أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المتابعون عن إعجابهم بكلمات لجين عمران وبمشاعرها الأمومة الصادقة تجاه أبنائها.


 
مواضيع ذات صلة
صور تُنشر للمرة الأولى.. زوجة جاستن بيبر تحتفل بعيد ميلاد ابنها
lebanon 24
14/09/2025 05:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد يجمع المجلس الوطني للضمان للمرة الأولى منذ أكثر من 5 سنوات
lebanon 24
14/09/2025 05:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
للمرة الاولى منذ سنوات.. سيناريو عسكري في شيكاغو
lebanon 24
14/09/2025 05:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بغياب والدها.. ابنة عمرو دياب تُحيي للمرة الأولى حفلا بعد نجاح أغنية "خطفوني" (فيديو)
lebanon 24
14/09/2025 05:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

لجين عمران

بعد سنوات

سنوات من

السعودية

يا عيون

السعود

سعودي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:18 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:38 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:39 | 2025-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:07 | 2025-09-13
09:18 | 2025-09-13
06:38 | 2025-09-13
04:30 | 2025-09-13
03:39 | 2025-09-13
01:49 | 2025-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24