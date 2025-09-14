Advertisement

المرأة

رحل بشكل مفاجئ.. فنانة عربية تنهار خلال عزاء خطيبها

Lebanon 24
14-09-2025 | 04:21
Doc-P-1416662-638934462119958504.png
Doc-P-1416662-638934462119958504.png photos 0
شهد مساء السبت إقامة عزاء المطرب الشاب عمرو ستين، خطيب الفنانة مريم عامر منيب، الذي رحل بشكل مفاجئ في حادثة صادمة للوسط الفني.
حضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء في المطرب الراحل، من أبرزهم يسرا، وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزي في أول ظهور علني لها بعد أزمة الاتجار بالأعضاء، حيث بدت حزينة باللباس الأسود وبملامح شاحبة، ولاحظ الحضور فقدانها لبعض الوزن.

كما حضرت الفنانة زينة، والشقيقتان ليلى وملك زاهر، وحسن أبو الروس، إلى جانب وجوه فنية وإعلامية أخرى.

وشهد العزاء حالة من الحزن الشديد، حيث دخلت مريم عامر منيب في حالة انهيار بالبكاء، بينما حرصت شقيقاتها على مواساتها والوقوف إلى جانبها للتخفيف عنها.

وكانت مريم قد نعت خطيبها الراحل عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل الى رحمة اللّٰه حبيبي وكل حاجة في حياتي خطيبي عمرو ممدوح ستين"، داعية له بالرحمة والمغفرة ورفع منزلته في عليين.
نجوم الفن وافراد من الاسرة والاصدقاء يقدمون واجب العزاء
يسرا تقدم واجب العزاء في عمرو ستين
نجوم الفن وافراد من الاسرة والاصدقاء يقدمون واجب العزاء
