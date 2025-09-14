رحل بشكل مفاجئ.. فنانة عربية تنهار خلال عزاء خطيبها

Advertisement

شهد مساء السبت إقامة عزاء المطرب الشاب عمرو ، خطيب الفنانة مريم ، الذي رحل بشكل مفاجئ في حادثة صادمة للوسط الفني.حضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء في المطرب الراحل، من أبرزهم يسرا، وزوجها المنتج في أول ظهور علني لها بعد أزمة الاتجار بالأعضاء، حيث بدت حزينة باللباس الأسود وبملامح شاحبة، ولاحظ الحضور فقدانها لبعض الوزن.كما حضرت الفنانة زينة، والشقيقتان ليلى وملك زاهر، وحسن ، إلى جانب وجوه فنية وإعلامية أخرى.وشهد العزاء حالة من الحزن الشديد، حيث دخلت مريم عامر منيب في حالة انهيار بالبكاء، بينما حرصت شقيقاتها على مواساتها والوقوف إلى جانبها للتخفيف عنها.وكانت مريم قد نعت خطيبها الراحل عبر حسابها الرسمي على " " قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل الى رحمة اللّٰه حبيبي وكل حاجة في حياتي خطيبي عمرو ممدوح ستين"، داعية له بالرحمة والمغفرة ورفع منزلته في .