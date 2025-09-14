29
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
رحل بشكل مفاجئ.. فنانة عربية تنهار خلال عزاء خطيبها
Lebanon 24
14-09-2025
|
04:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد مساء السبت إقامة عزاء المطرب الشاب عمرو
ستين
، خطيب الفنانة مريم
عامر منيب
، الذي رحل بشكل مفاجئ في حادثة صادمة للوسط الفني.
Advertisement
حضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء في المطرب الراحل، من أبرزهم يسرا،
وفاء عامر
وزوجها المنتج
محمد فوزي
في أول ظهور علني لها بعد أزمة الاتجار بالأعضاء، حيث بدت حزينة باللباس الأسود وبملامح شاحبة، ولاحظ الحضور فقدانها لبعض الوزن.
كما حضرت الفنانة زينة، والشقيقتان ليلى وملك زاهر، وحسن
أبو الروس
، إلى جانب وجوه فنية وإعلامية أخرى.
وشهد العزاء حالة من الحزن الشديد، حيث دخلت مريم عامر منيب في حالة انهيار بالبكاء، بينما حرصت شقيقاتها على مواساتها والوقوف إلى جانبها للتخفيف عنها.
وكانت مريم قد نعت خطيبها الراحل عبر حسابها الرسمي على "
فيسبوك
" قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل الى رحمة اللّٰه حبيبي وكل حاجة في حياتي خطيبي عمرو ممدوح ستين"، داعية له بالرحمة والمغفرة ورفع منزلته في
عليين
.
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... فنانة عربيّة تبكي خلال حضورها عزاء زياد الرحباني
Lebanon 24
بالفيديو... فنانة عربيّة تبكي خلال حضورها عزاء زياد الرحباني
14/09/2025 14:53:22
14/09/2025 14:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج استمر 20 عاما وإنجابها 9 أولاد.. فنانة شهيرة تُعلن طلاقها بشكل مفاجئ (صور)
Lebanon 24
بعد زواج استمر 20 عاما وإنجابها 9 أولاد.. فنانة شهيرة تُعلن طلاقها بشكل مفاجئ (صور)
14/09/2025 14:53:22
14/09/2025 14:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال عزاء زياد الرحباني... فيديو يرصد ما فعلته الفنانة كارول سماحة
Lebanon 24
خلال عزاء زياد الرحباني... فيديو يرصد ما فعلته الفنانة كارول سماحة
14/09/2025 14:53:22
14/09/2025 14:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يكن يُعاني من أي مرض.. وفاة فنان شهير بشكل مُفاجئ (صورة)
Lebanon 24
لم يكن يُعاني من أي مرض.. وفاة فنان شهير بشكل مُفاجئ (صورة)
14/09/2025 14:53:22
14/09/2025 14:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
حسن أبو الروس
عامر منيب
محمد فوزي
وفاء عامر
أبو الروس
فيسبوك
محمد ف
الرحمة
تابع
قد يعجبك أيضاً
في عرض رالف لورين.. تشوبرا وجوناس بإطلالات متناسقة
Lebanon 24
في عرض رالف لورين.. تشوبرا وجوناس بإطلالات متناسقة
07:00 | 2025-09-14
14/09/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أيام من حفل زفافها.. ممثلة على كرسي متحرك دون الكشف عن حالتها (صورة)
Lebanon 24
بعد أيام من حفل زفافها.. ممثلة على كرسي متحرك دون الكشف عن حالتها (صورة)
01:04 | 2025-09-14
14/09/2025 01:04:57
Lebanon 24
Lebanon 24
على البحر.. نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنها (فيديو)
Lebanon 24
على البحر.. نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنها (فيديو)
23:00 | 2025-09-13
13/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أميرة مكاوي تنعى والدتها وتكشف تفاصيل الجنازة
Lebanon 24
أميرة مكاوي تنعى والدتها وتكشف تفاصيل الجنازة
16:07 | 2025-09-13
13/09/2025 04:07:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سنوات من الخصوصية.. لجين عمران تنشر صورة ابنها للمرة الأولى
Lebanon 24
بعد سنوات من الخصوصية.. لجين عمران تنشر صورة ابنها للمرة الأولى
14:41 | 2025-09-13
13/09/2025 02:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
Lebanon 24
منخفض جوي سيضرب لبنان.. استعدوا للطقس الماطر والرعد في هذا اليوم
04:04 | 2025-09-14
14/09/2025 04:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
Lebanon 24
"معاريف": قوة ستدخل إسرائيل من لبنان!
15:28 | 2025-09-13
13/09/2025 03:28:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر "ليرة الذهب" يرتفع في لبنان.. كم بلغ؟
13:39 | 2025-09-13
13/09/2025 01:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إلى "حزب الله" بعد هجوم قطر.. كلامٌ من تل أبيب!
Lebanon 24
رسالة إلى "حزب الله" بعد هجوم قطر.. كلامٌ من تل أبيب!
16:26 | 2025-09-13
13/09/2025 04:26:31
Lebanon 24
Lebanon 24
موقوفو رومية والعفو : خطوط حمراء في المفاوضات اللبنانية–السورية
Lebanon 24
موقوفو رومية والعفو : خطوط حمراء في المفاوضات اللبنانية–السورية
10:00 | 2025-09-13
13/09/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
07:00 | 2025-09-14
في عرض رالف لورين.. تشوبرا وجوناس بإطلالات متناسقة
01:04 | 2025-09-14
بعد أيام من حفل زفافها.. ممثلة على كرسي متحرك دون الكشف عن حالتها (صورة)
23:00 | 2025-09-13
على البحر.. نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد ميلاد ابنها (فيديو)
16:07 | 2025-09-13
أميرة مكاوي تنعى والدتها وتكشف تفاصيل الجنازة
14:41 | 2025-09-13
بعد سنوات من الخصوصية.. لجين عمران تنشر صورة ابنها للمرة الأولى
09:18 | 2025-09-13
دور الرياضة في تعزيز تمكين المرأة وثقتها بنفسها
فيديو
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
Lebanon 24
بالفيديو: لبنان يتألق عالميا.. والعين على قطاع سيدرّ الملايين
15:49 | 2025-09-13
14/09/2025 14:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
14/09/2025 14:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
14/09/2025 14:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24