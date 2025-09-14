28
المرأة
في أسبوع الموضة بنيويورك.. ابنة مايكل جاكسون تخطف الأنظار بإطلالة جريئة
Lebanon 24
14-09-2025
|
14:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع الموضة في
نيويورك
، لفتت الفنانة العالمية
باريس
جاكسون
الأنظار بإطلالة جريئة أثارت جدلاً واسعًا على
مواقع التواصل الاجتماعي
.
باريس، ابنة أسطورة البوب الراحل
مايكل جاكسون
، اختارت بلوزة شفافة باللون البنفسجي الفاتح ذات أكمام طويلة، ارتدتها من دون حمالة صدر، ما كشف جزءًا كبيرًا من إطلالتها، ونسّقتها مع تنورة قصيرة باللون
الرمادي
المزيّن بنقوش زهريّة، أضافت إليها ذيلًا طويلًا متعدد الطبقات منحها لمسة درامية لافتة.
واستكملت إطلالتها المثيرة بزوج من جزمة Go-Go عالية باللون البرغندي الداكن، بينما تركت شعرها الأشقر
الطويل
منسدلًا بحرية بخصلات مموجة أبرزت ملامحها
الناعمة
.
صور باريس جاكسون من
العرض
أثارت موجة من التعليقات، بين من أشاد بجرأتها واختياراتها اللافتة، وبين من انتقد الأسلوب المبالغ فيه. وقد ردّت النجمة العالمية بطريقتها الخاصة، إذ نشرت الصور على حسابها الشخصي معلقة بسخرية على الانتقادات: “الصف الأمامي، ألم في الظهر مؤقت وصبر قليل.”
مواقع التواصل الاجتماعي
مايكل جاكسون
الناعمة
نيويورك
الرمادي
الطويل
