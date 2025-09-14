في أسبوع الموضة بنيويورك.. ابنة مايكل جاكسون تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

Advertisement

باريس، ابنة أسطورة البوب الراحل ، اختارت بلوزة شفافة باللون البنفسجي الفاتح ذات أكمام طويلة، ارتدتها من دون حمالة صدر، ما كشف جزءًا كبيرًا من إطلالتها، ونسّقتها مع تنورة قصيرة باللون المزيّن بنقوش زهريّة، أضافت إليها ذيلًا طويلًا متعدد الطبقات منحها لمسة درامية لافتة.



واستكملت إطلالتها المثيرة بزوج من جزمة Go-Go عالية باللون البرغندي الداكن، بينما تركت شعرها الأشقر منسدلًا بحرية بخصلات مموجة أبرزت ملامحها .

صور باريس جاكسون من أثارت موجة من التعليقات، بين من أشاد بجرأتها واختياراتها اللافتة، وبين من انتقد الأسلوب المبالغ فيه. وقد ردّت النجمة العالمية بطريقتها الخاصة، إذ نشرت الصور على حسابها الشخصي معلقة بسخرية على الانتقادات: “الصف الأمامي، ألم في الظهر مؤقت وصبر قليل.”

خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع الموضة في ، لفتت الفنانة العالمية الأنظار بإطلالة جريئة أثارت جدلاً واسعًا على .