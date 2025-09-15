صورة لهيفا وهبي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

نشر الفنان غريب عبر صفحته على " " صورة تجمعه بالفنانة ، ظهرت فيها بملابس الشخصية التي قدمتها في فيلم " " أشعل بها .

واستخدم مصطفى صورة لمشهد ضم عمرو وهيفا واستبدل صورته بصورة عمرو وعلّق عليها بطريقة طريفة مستخدمًا الحوار الذي دار بين وعمرو في الفيلم، حيث كتب: "كتب كتابك النهارده، على جتتي يا كرم، لأ على عربي والمأذون جاي في الطريق وريني هتعملي إيه".



وجاء تعليق في إشارة الى المشهد الشهير الذي كانت فيه هيفا تتزوج غصبًا، ما أضفى على المنشور طابعًا كوميديًا جذب تفاعل الجمهور بشكل واسع.



واستبدل مصطفى اسم سالم في الحوار ليضع بدلاً منه اسم عربي الذي اشتهر به في مسلسل "أشغال شقة جداً". (لها)



