المرأة
صورة لهيفا وهبي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي
Lebanon 24
15-09-2025
|
03:12
photos
نشر الفنان
المصري مصطفى
غريب عبر صفحته على "
فيسبوك
" صورة تجمعه بالفنانة
هيفا وهبي
، ظهرت فيها بملابس الشخصية التي قدمتها في فيلم "
دكان شحاتة
" أشعل بها
مواقع التواصل الاجتماعي
.
واستخدم مصطفى صورة لمشهد ضم عمرو وهيفا واستبدل صورته بصورة عمرو وعلّق عليها بطريقة طريفة مستخدمًا الحوار الذي دار بين
هيفا
وعمرو
عبد الجليل
في الفيلم، حيث كتب: "كتب كتابك النهارده، على جتتي يا كرم، لأ على عربي والمأذون جاي في الطريق وريني هتعملي إيه".
وجاء تعليق
مصطفى غريب
في إشارة الى المشهد الشهير الذي كانت فيه هيفا تتزوج غصبًا، ما أضفى على المنشور طابعًا كوميديًا جذب تفاعل الجمهور بشكل واسع.
واستبدل مصطفى اسم سالم في الحوار ليضع بدلاً منه اسم عربي الذي اشتهر به في مسلسل "أشغال شقة جداً". (لها)
