صورة قديمة لهيفا وهبي ونانسي عجرم وإليسا تنتشر.. شاهدوا كيف كن قبل التجميل؟

انتشرت صورة قديمة عبر ضمت الفنانة إليسا ونانسي وهيفا وهبي.

الصورة التقطت في إحدى المناسبات وجمعت الفنانات عندما كن في بداية مسيرتهن الفنية.



ولاقت الصورة استحسانا لدى رواد السوشيل ميديا، الذين أكدوا ان إليسا ونانسي وهيفا كن جميلات جدا قبل اللجوء إلى عمليات التجميل. ما رأيكم؟