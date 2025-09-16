28
المرأة
صورة قديمة لهيفا وهبي ونانسي عجرم وإليسا تنتشر.. شاهدوا كيف كن قبل التجميل؟
Lebanon 24
16-09-2025
|
03:05
photos
انتشرت صورة قديمة عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
ضمت الفنانة إليسا ونانسي
عجرم
وهيفا وهبي.
الصورة التقطت في إحدى المناسبات وجمعت الفنانات عندما كن في بداية مسيرتهن الفنية.
ولاقت الصورة استحسانا لدى رواد السوشيل ميديا، الذين أكدوا ان إليسا ونانسي وهيفا كن جميلات جدا قبل اللجوء إلى عمليات التجميل. ما رأيكم؟
مواقع التواصل الاجتماعي
نانسي عجرم
هيفا وهبي
نانسي عجر
نانسي
هيفا
عجرم
سانا
