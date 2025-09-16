Advertisement

المرأة

صورة قديمة لهيفا وهبي ونانسي عجرم وإليسا تنتشر.. شاهدوا كيف كن قبل التجميل؟

Lebanon 24
16-09-2025 | 03:05
A-
A+
Doc-P-1417560-638936139989916394.jpg
Doc-P-1417560-638936139989916394.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتشرت صورة قديمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمت الفنانة إليسا ونانسي عجرم وهيفا وهبي.
Advertisement
 
 
 
الصورة التقطت في إحدى المناسبات وجمعت الفنانات عندما كن في بداية مسيرتهن الفنية.

ولاقت الصورة استحسانا لدى رواد السوشيل ميديا، الذين أكدوا ان إليسا ونانسي وهيفا كن جميلات جدا قبل اللجوء إلى عمليات التجميل. ما رأيكم؟ 
 
مواضيع ذات صلة
صورة لهيفا وهبي تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي
lebanon 24
16/09/2025 13:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رقصت بإثارة مع المعازيم في حفل زفاف.. فيديو لهيفا وهبي ينتشر شاهدوه
lebanon 24
16/09/2025 13:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو قديم.. هيفا وهبي ترقص بإثارة على المسرح مع راغب علامة شاهدوا كيف كانت قبل 24 عاماً
lebanon 24
16/09/2025 13:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير أعمالها السابق قدم شكوى ضدها.. دعوى قضائية لهيفا وهبي في مصر وجلسة تُعقد اليوم
lebanon 24
16/09/2025 13:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

نانسي عجرم

هيفا وهبي

نانسي عجر

نانسي

هيفا

عجرم

سانا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:05 | 2025-09-16
02:00 | 2025-09-16
00:19 | 2025-09-16
23:00 | 2025-09-15
16:00 | 2025-09-15
14:00 | 2025-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24