كانت داخل منزلها... توقيف كاتبة مسلسل "شراب التوت"
Lebanon 24
16-09-2025
|
07:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الهيئة
العليا
للإذاعة والتلفزيون في
تركيا
، عن فتح تحقيق رسمي بحقّ مسلسل "
شراب التوت
"، بسبب دعوى الإساءة إلى القيم الأسرية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، ألقت
السلطات الأمنية
القبض على مروة غونتم، إحدى كاتبات العمل، من داخل منزلها في حيّ جيهانغير في مدينة إسطنبول.
وأفادت تقارير صحافية أنّ توقيف غونتم جاء بسبب مقابلة قديمة أجرتها قبل أربع سنوات على موقع
يوتيوب
، تحدثت فيها عن أوضاع اقتصادية صعبة تدفع بعض الفتيات لاختيار طرق مثيرة للجدل لتأمين احتياجاتهن. (الامارات 24)
