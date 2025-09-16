كانت داخل منزلها... توقيف كاتبة مسلسل "شراب التوت"

أعلنت الهيئة للإذاعة والتلفزيون في ، عن فتح تحقيق رسمي بحقّ مسلسل " "، بسبب دعوى الإساءة إلى القيم الأسرية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، ألقت القبض على مروة غونتم، إحدى كاتبات العمل، من داخل منزلها في حيّ جيهانغير في مدينة إسطنبول.



وأفادت تقارير صحافية أنّ توقيف غونتم جاء بسبب مقابلة قديمة أجرتها قبل أربع سنوات على موقع ، تحدثت فيها عن أوضاع اقتصادية صعبة تدفع بعض الفتيات لاختيار طرق مثيرة للجدل لتأمين احتياجاتهن. (الامارات 24)