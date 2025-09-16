28
ماذا قرّرت المحكمة بشأن الدعوى المُقدّمة ضدّ الفنانة بدرية طلبة؟
Lebanon 24
16-09-2025
|
10:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
قرّرت
محكمة جنح الجيزة
إحالة الفنانة
المصرية
الشهيرة
بدرية طلبة
إلى المحكمة الإقتصاديّة، للنظر في الدعوى المُقدّمة ضدّها، والتي تتعلّق بـ"سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسب وقذف الشعب المصري".
