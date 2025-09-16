Advertisement

ماذا قرّرت المحكمة بشأن الدعوى المُقدّمة ضدّ الفنانة بدرية طلبة؟

Lebanon 24
16-09-2025 | 10:05
قرّرت محكمة جنح الجيزة إحالة الفنانة المصرية الشهيرة بدرية طلبة إلى المحكمة الإقتصاديّة، للنظر في الدعوى المُقدّمة ضدّها، والتي تتعلّق بـ"سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسب وقذف الشعب المصري".
