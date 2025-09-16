Advertisement

المرأة

إعلامية تفاجئ جمهورها بأول صورة لنجلها الشاب.. شاهدوها

Lebanon 24
16-09-2025 | 14:40
شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران صورة لأول مرة لابنها الشاب سمير عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، في خطوة نادرة أثارت اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت محركات البحث خلال ساعات.
رغم حرصها المعتاد على الحفاظ على خصوصية حياتها العائلية، استخدمت لجين إيموجي لإخفاء جزء من ملامح ابنها، إلا أن وسامته ولياقته البدنية لفتت الأنظار بسرعة، ما دفع المتابعين للتعبير عن إعجابهم بعلاقة الأم بأبنائها واهتمامها بهم رغم انشغالاتها المهنية.
 
لجين عمران ونجلها في ظهور نادر


وأرفقت لجين الصورة برسالة مؤثرة لابنها: "كل يوم تكبر يا قلبي وعيني، كل يوم يزيد فخري فيك وتفاجئني أكثر... أنا اللي مسؤولة عن كل ما فيك إنت وأختك... الله لا يحرمني منكم ولا من عطفكم وحنانكم واهتمامكم".

يُذكر أن لجين عمران تزوجت في سن مبكرة من رجل الأعمال أسامة سمير البيات، وأنجبت منه سمير وجيلان قبل أن تنفصل عنه، ومنذ ذلك الحين تحافظ على خصوصية حياتها العائلية، مكتفية بمشاركات نادرة مع جمهورها.
