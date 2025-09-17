Advertisement

المرأة

بملابس رياضية ضيقة… هبة نور بإطلالة جديدة (صورة)

Lebanon 24
17-09-2025 | 10:43
نشرت الممثلة هبة نور صورة عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة رياضية عصرية. اختارت هبة زيًّا رياضيًا ضيقًا باللون البيج، مع جاكيت خفيف وقبعة وردية، وحذاء رياضي أبيض، إلى جانب حقيبة لويس فويتون المميزة ذات الألوان المتداخلة التي أضفت لمسة من الحيوية على مظهرها.
لويس فويتون

هبة نور

رياضي

رياض

