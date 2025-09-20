كيف نفتح قلوب أطفالنا بعد اليوم المدرسي؟

Advertisement

- اشتقت إليك كثيرًا!

- أنا سعيد جدًا بعودتك إلى المنزل.

- حضرت وجبة خفيفة كنت متأكدًا أنها ستعجبك.

(العربية)

عادةً ما يطرح الأهل السؤال التقليدي على أطفالهم بعد عودتهم من المدرسة: "كيف كان يومك؟" وغالبًا ما تكون الإجابة قصيرة للغاية، مثل: "جيد" أو "مقبول"، وهي إجابة لا تُشبع فضول الأهل الذين يتوقون لمعرفة تفاصيل يوم أولادهم.بحسب تقرير نشرته مجلة "تايم" الأميركية، يؤكد الخبراء أنّ الأهل يحتاجون بشدة إلى المعلومات حول ما يعيشه أطفالهم يوميًا، ليس فقط للاطمئنان، بل لمشاركتهم حياتهم العاطفية والاجتماعية. تقول ستيفي باكيت ، أخصائية علم نفس الأطفال في مركز صحة الأطفال في : "كآباء وأمهات، نحن نريد أن نعرف ماذا يفعل أطفالنا، وكيف يقضون وقتهم، ونطمح لأن نكون جزءًا من عالمهم."ينصح الخبراء الأهل بعدم استعجال الحوار فور دخول الطفل إلى البيت، إذ إن الطفل يحتاج غالبًا إلى بعض الراحة بعد يوم طويل. وبدلًا من توجيه الأسئلة فورًا، يمكن خلق جو من التواصل الإيجابي عبر عبارات ترحيبية دافئة مثل:هذا المدخل يخفف التوتر ويُشعر الطفل بالاهتمام، ما يُمهّد الطريق لاحقًا لطرح أسئلة مفتوحة بطريقة طبيعية وغير متلاحقة.1. ما أصعب شيء قمت به اليوم؟هذا السؤال يساعد الطفل على التحديات التي واجهها، كما يتيح للأهل مشاركة تجاربهم الخاصة وكيفية تخطيهم للصعوبات، فيتعلّم الطفل مهارات التأقلم من خلال القدوة، لا عبر المواعظ.2. ما هي بعض قواعد صفك الدراسي؟يساعد هذا الحوار الطفل على إدراك أن القواعد جزء من أي بيئة مجتمعية، وأن الالتزام بها أمر ضروري. تقول أليخاندرا غاليندو، معالجة أسرية: "الهدف هو تعزيز وعي الطفل بالقواعد وتوضيح ما قد يكون غامضًا لديه."3. ما هو أكثر حدث ممتع أو مثير اليوم؟التركيز على الإيجابيات يُنمّي حس الامتنان عند الطفل، ويعطي الأهل فكرة أوضح عن الأمور التي تثير اهتمامه.4. هل شعرت بالقلق أو الاضطراب اليوم؟هذا السؤال يُساعد الأطفال على البدء في فهم مشاعرهم والتعبير عنها. لا يجب أن يُطرح بشكل يومي، بل في حال لاحظ الأهل تردّدًا أو انزعاجًا عند الطفل.5. متى شعرتَ بالملل أكثر؟قد تكشف الإجابة عن صعوبات يواجهها الطفل، مثل الشعور بالوحدة أثناء الاستراحة أو الضيق من مادة دراسية معينة.6. ما هو العمل الذي قمت به أو رأيته اليوم؟التحدث بانتظام عن اللطف يُرسّخ قيمًا مهمة في سلوك الطفل، كما يتيح معرفة كيفية تعامله مع أقرانه.7. هل هناك أي شيء يقلقك بشأن ؟قد يجيب الطفل بالنفي، لكن مجرد طرح السؤال يُظهر له أن الأهل حريصون على دعمه. وفي حال عبّر عن مخاوفه، تصبح الفرصة متاحة للتفكير معًا بحلول عملية.وفي النهاية، يشدد الخبراء على أن الهدف ليس "انتزاع" المعلومات من الطفل، بل بناء جسر من الثقة والاهتمام يجعله أكثر استعدادًا لمشاركة تفاصيل يومه، صغيرة كانت أم كبيرة.