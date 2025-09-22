28
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
30
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
في مصر.. محكمة النقض ترفض طعن فنانة في قضية سرقة لوحات
Lebanon 24
22-09-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
رفضت
محكمة النقض
، اليوم الاثنين 22 أيلول 2025، طعن الفنانة التشكيلية
المصرية
غادة والي
على قرار تغريمها 10 آلاف جنيه في قضية سرقة لوحات الفنان الروسي
جورجي
كرواسوف ووضعها بمحطات مترو الأنفاق.
Advertisement
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2022، عندما تعاقدت غادة والي مع شركة مترو الأنفاق لتنفيذ رسومات على جدران محطة كلية البنات، فاستُخدمت لوحات كورواسوف دون إذنه. وقد أعلن الفنان الروسي عبر صفحته الرسمية على
فيسبوك
عن استيائه ورفع دعوى قضائية.
وفي 2024، عاقبت المحكمة الفنانة بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت 100 ألف جنيه، لكن بعد
الاستئناف
أُلغي حكم الحبس، وبقي القرار بالغرامة والتعويض. وتؤكد المحكمة أن الواقعة تمثل التعدي على الحق المالي والأدبي للفنان.
مواضيع ذات صلة
كمين محكم يوقع عصابة سرقة.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
كمين محكم يوقع عصابة سرقة.. اليكم التفاصيل
23/09/2025 00:53:26
23/09/2025 00:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية مصر: مصر ترفض استغلال إسرائيل للظرف السوري الراهن وانتهاكها لاتفاق فك الاشتباك
Lebanon 24
وزير خارجية مصر: مصر ترفض استغلال إسرائيل للظرف السوري الراهن وانتهاكها لاتفاق فك الاشتباك
23/09/2025 00:53:26
23/09/2025 00:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
15 عاما.. محكمة إيرانية تقضي بسجن بحارَيْن يمنيَيْن
Lebanon 24
15 عاما.. محكمة إيرانية تقضي بسجن بحارَيْن يمنيَيْن
23/09/2025 00:53:26
23/09/2025 00:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: إسرائيل تواجه قضية أمام "محكمة العدل الدولية" والأدلة آخذة في التزايد
Lebanon 24
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: إسرائيل تواجه قضية أمام "محكمة العدل الدولية" والأدلة آخذة في التزايد
23/09/2025 00:53:26
23/09/2025 00:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
المرأة
محكمة النقض
الاستئناف
كلية ال
المصرية
فيسبوك
شركة م
جورجي
تابع
قد يعجبك أيضاً
أثناء الحمل.. هل يزيد الباراسيتامول خطر التوحد؟
Lebanon 24
أثناء الحمل.. هل يزيد الباراسيتامول خطر التوحد؟
16:00 | 2025-09-22
22/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل المطار… القبض على مطربة شهيرة
Lebanon 24
داخل المطار… القبض على مطربة شهيرة
10:06 | 2025-09-22
22/09/2025 10:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطائرة تحطمت... وفاة مذيعة شهيرة أثناء تلقيها درسًا في الطيران (صورة)
Lebanon 24
الطائرة تحطمت... وفاة مذيعة شهيرة أثناء تلقيها درسًا في الطيران (صورة)
06:40 | 2025-09-22
22/09/2025 06:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب تقدم بدعوى ضدها.. سجن فنانة شهيرة لمدة 5 سنوات إليكم السبب (صورة)
Lebanon 24
نائب تقدم بدعوى ضدها.. سجن فنانة شهيرة لمدة 5 سنوات إليكم السبب (صورة)
03:57 | 2025-09-22
22/09/2025 03:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تُشارك في مسابقة عالمية لكمال الأجسام (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية شهيرة تُشارك في مسابقة عالمية لكمال الأجسام (فيديو)
02:55 | 2025-09-22
22/09/2025 02:55:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
00:51 | 2025-09-22
22/09/2025 12:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
14:00 | 2025-09-22
22/09/2025 02:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
15:08 | 2025-09-22
22/09/2025 03:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع لـ"لجنة مراقبة وقف إطلاق النار" بلا نتائج... على وقع مجزرة إسرائيلية
Lebanon 24
اجتماع لـ"لجنة مراقبة وقف إطلاق النار" بلا نتائج... على وقع مجزرة إسرائيلية
22:07 | 2025-09-21
21/09/2025 10:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تخطّط إسرائيل للجنوب؟
Lebanon 24
ماذا تخطّط إسرائيل للجنوب؟
09:00 | 2025-09-22
22/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
16:00 | 2025-09-22
أثناء الحمل.. هل يزيد الباراسيتامول خطر التوحد؟
10:06 | 2025-09-22
داخل المطار… القبض على مطربة شهيرة
06:40 | 2025-09-22
الطائرة تحطمت... وفاة مذيعة شهيرة أثناء تلقيها درسًا في الطيران (صورة)
03:57 | 2025-09-22
نائب تقدم بدعوى ضدها.. سجن فنانة شهيرة لمدة 5 سنوات إليكم السبب (صورة)
02:55 | 2025-09-22
فنانة لبنانية شهيرة تُشارك في مسابقة عالمية لكمال الأجسام (فيديو)
00:51 | 2025-09-22
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
23/09/2025 00:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
23/09/2025 00:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
23/09/2025 00:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24