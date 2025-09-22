في مصر.. محكمة النقض ترفض طعن فنانة في قضية سرقة لوحات

Advertisement

رفضت ، اليوم الاثنين 22 أيلول 2025، طعن الفنانة التشكيلية على قرار تغريمها 10 آلاف جنيه في قضية سرقة لوحات الفنان الروسي كرواسوف ووضعها بمحطات مترو الأنفاق.وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2022، عندما تعاقدت غادة والي مع شركة مترو الأنفاق لتنفيذ رسومات على جدران محطة كلية البنات، فاستُخدمت لوحات كورواسوف دون إذنه. وقد أعلن الفنان الروسي عبر صفحته الرسمية على عن استيائه ورفع دعوى قضائية.وفي 2024، عاقبت المحكمة الفنانة بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه، وتعويض مؤقت 100 ألف جنيه، لكن بعد أُلغي حكم الحبس، وبقي القرار بالغرامة والتعويض. وتؤكد المحكمة أن الواقعة تمثل التعدي على الحق المالي والأدبي للفنان.