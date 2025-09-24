Advertisement

المرأة

نادية الجندي: السينما تقدم رسالة سياسية ومجتمعية

Lebanon 24
24-09-2025 | 10:53
A-
A+

Doc-P-1421022-638943333337689380.jpg
Doc-P-1421022-638943333337689380.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت النجمة نادية الجندى، تعليقا على ملف ماذا يريد صناع السينما من الحكومة لعودة السينما لمكانتها؟ والذى فتح اليوم السابع النقاش فيه: "الحكومة يجب أن تهتم بفن السينما، هذا الفن السابع، لأن السينما هى ذاكرة الأمة، وهى التى تشكل وجدان النشء والصغار، فالسينما تؤرخ، وتقدم رسالة ليست فنية أو مجتمعية فحسب، بل إنها تقدم رسالة سياسية أيضاً، أى أن لها ارتباطاً وثيقاً بالسياسة".
Advertisement

وأضافت نادية الجندى "أريد أن أشير إلى أن الأمر الجوهرى هو أن تضع الحكومة هذا الفن السابع، أو صناعة السينما، فى مقدمة أولوياتها، إذ كما يقال، فإن السينما هى صناعة وفن معاً، أو هى فن وتجارة وصناعة مجتمعة، ولذلك تسمى صناعة السينما، لذا، يجب على الدولة أن تهتم بها اهتماماً كاملاً، وألا تتركها في أيدي القطاع الخاص الذي قد يسىء استخدامها، وبالتالي فإن الموضوعات الجادة المؤثرة التي تخدم المجتمع".

وأكملت نادية الجندي "قمت أنا شخصياً بإنتاج مثل هذه الأفلام في فترة سابقة، أنا والمنتج محمد مختار، كنا ننتج أفلاماً هادفة، وسياسية، ووطنية، واجتماعية، وأفلاماً تحارب المخدرات والإرهاب، وهذا من صميم اختصاص الحكومة، وليس بمقدور أى شخص القيام به حاليا، قد يقال إن إنتاج هذه الأفلام مكلف للغاية، ولكن الحكومة هى القادرة على هذا الإنتاج الضخم". (اليوم السابع)
 
مواضيع ذات صلة
"الجيش درع الوطن": رسالة سياسية جامعة في لحظة دقيقة
lebanon 24
24/09/2025 18:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: السلطة السياسية تقدّم كل الدعم للقوى الأمنية وهذا له فضل في العمليات الاستباقية
lebanon 24
24/09/2025 18:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي في رسالة إلى المسؤولين السياسيّين: ضعوا مصلحة الوطن والشعب كلّه فوق كل اعتبار
lebanon 24
24/09/2025 18:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو في رسالة للجنود الإسرائيليين: حطمنا المحور الإيراني في غزة و لبنان و سوريا
lebanon 24
24/09/2025 18:30:37 Lebanon 24 Lebanon 24

نادية الجندي

نادية الجندى

محمد مختار

النقاش

محمد م

القادر

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2025-09-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
07:20 | 2025-09-24
05:50 | 2025-09-24
03:45 | 2025-09-24
02:27 | 2025-09-24
00:21 | 2025-09-24
23:00 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24