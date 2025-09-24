نادية الجندي: السينما تقدم رسالة سياسية ومجتمعية

Advertisement

قالت النجمة ، تعليقا على ملف ماذا يريد صناع السينما من الحكومة لعودة السينما لمكانتها؟ والذى فتح اليوم السابع فيه: "الحكومة يجب أن تهتم بفن السينما، هذا الفن السابع، لأن السينما هى ذاكرة الأمة، وهى التى تشكل وجدان النشء والصغار، فالسينما تؤرخ، وتقدم رسالة ليست فنية أو مجتمعية فحسب، بل إنها تقدم رسالة سياسية أيضاً، أى أن لها ارتباطاً وثيقاً بالسياسة".وأضافت نادية الجندى "أريد أن أشير إلى أن الأمر الجوهرى هو أن تضع الحكومة هذا الفن السابع، أو صناعة السينما، فى مقدمة أولوياتها، إذ كما يقال، فإن السينما هى صناعة وفن معاً، أو هى فن وتجارة وصناعة مجتمعة، ولذلك تسمى صناعة السينما، لذا، يجب على الدولة أن تهتم بها اهتماماً كاملاً، وألا تتركها في أيدي القطاع الخاص الذي قد يسىء استخدامها، وبالتالي فإن الموضوعات الجادة المؤثرة التي تخدم المجتمع".وأكملت "قمت أنا شخصياً بإنتاج مثل هذه الأفلام في فترة سابقة، أنا والمنتج ، كنا ننتج أفلاماً هادفة، وسياسية، ووطنية، واجتماعية، وأفلاماً تحارب المخدرات والإرهاب، وهذا من صميم اختصاص الحكومة، وليس بمقدور أى شخص القيام به حاليا، قد يقال إن إنتاج هذه الأفلام مكلف للغاية، ولكن الحكومة هى القادرة على هذا الإنتاج الضخم". (اليوم السابع)