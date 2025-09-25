Advertisement

المرأة

بقفازات ملاكمة.. نجمة شهيرة تستقبل مولودها الثالث (صور)

Lebanon 24
25-09-2025 | 02:35
Doc-P-1421267-638943898406157158.jpg
Doc-P-1421267-638943898406157158.jpg photos 0
كشفت النجمة العالمية ريهانا (37 عامًا) أنها ومغني الراب آيساب روكي، البالغ من العمر 36 عامًا، استقبلا مولودهما الثالث وابنتهما الأولى يوم السبت، 13 أيلول الجاري. 

ونشرت ريهانا صورتين مع إعلان ولادتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت: "روكي آيريش مايرز، 13 أيلول 2025"، ما كشف أن الطفلة حصلت على جزء من اسم والدها الفني.
وفي حين تُظهر الصورة الثانية قفازات ملاكمة وردية، تُظهر الصورة الأولى الأم وهي تحمل مولودها الجديد، روكي آيريش مايرز، ملفوفًا ببطانية وردية أيضاً.
 
 
 

يُذكر أن ريهانا ورآيساب وكي أعلنا أنهما ينتظران مولودهما الثالث في أيار الماضي، حين ظهرت المغنية لأول مرة وهي ببطنها المنتفخ أثناء تجولها في مدينة نيويورك، قبل تأكيدها الخبر على السجادة الحمراء لحفل "ميت غالا" 2025.

يُشار إلى أن الزوجين، اللذين ارتبطا منذ عام 2020، لديهما أيضًا ابنان: رايوت وآر زد إيه.

