بقفازات ملاكمة.. نجمة شهيرة تستقبل مولودها الثالث (صور)

كشفت النجمة العالمية ريهانا (37 عامًا) أنها ومغني الراب آيساب روكي، البالغ من العمر 36 عامًا، استقبلا مولودهما الثالث وابنتهما الأولى يوم السبت، 13 أيلول الجاري.



ونشرت ريهانا صورتين مع إعلان ولادتها على ، وعلقت: "روكي آيريش مايرز، 13 أيلول 2025"، ما كشف أن الطفلة حصلت على جزء من اسم والدها الفني.

وفي حين تُظهر الصورة الثانية قفازات ملاكمة وردية، تُظهر الصورة الأولى الأم وهي تحمل مولودها الجديد، روكي آيريش مايرز، ملفوفًا ببطانية وردية أيضاً.



يُذكر أن ريهانا ورآيساب وكي أعلنا أنهما ينتظران مولودهما الثالث في أيار الماضي، حين ظهرت لأول مرة وهي ببطنها المنتفخ أثناء تجولها في ، قبل تأكيدها الخبر على السجادة الحمراء لحفل " " 2025.



يُشار إلى أن الزوجين، اللذين ارتبطا منذ عام 2020، لديهما أيضًا ابنان: رايوت وآر زد إيه.