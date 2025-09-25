28
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
23
o
بعلبك
11
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بقفازات ملاكمة.. نجمة شهيرة تستقبل مولودها الثالث (صور)
Lebanon 24
25-09-2025
|
02:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت النجمة العالمية ريهانا (37 عامًا) أنها ومغني الراب آيساب روكي، البالغ من العمر 36 عامًا، استقبلا مولودهما الثالث وابنتهما الأولى يوم السبت، 13 أيلول الجاري.
ونشرت ريهانا صورتين مع إعلان ولادتها على
مواقع التواصل الاجتماعي
، وعلقت: "روكي آيريش مايرز، 13 أيلول 2025"، ما كشف أن الطفلة حصلت على جزء من اسم والدها الفني.
Advertisement
وفي حين تُظهر الصورة الثانية قفازات ملاكمة وردية، تُظهر الصورة الأولى الأم وهي تحمل مولودها الجديد، روكي آيريش مايرز، ملفوفًا ببطانية وردية أيضاً.
يُذكر أن ريهانا ورآيساب وكي أعلنا أنهما ينتظران مولودهما الثالث في أيار الماضي، حين ظهرت
المغنية
لأول مرة وهي ببطنها المنتفخ أثناء تجولها في
مدينة نيويورك
، قبل تأكيدها الخبر على السجادة الحمراء لحفل "
ميت غالا
" 2025.
يُشار إلى أن الزوجين، اللذين ارتبطا منذ عام 2020، لديهما أيضًا ابنان: رايوت وآر زد إيه.
مواضيع ذات صلة
هو بطل سابق في الوزن الثقيل… وفاة ملاكم شهير (صورة)
Lebanon 24
هو بطل سابق في الوزن الثقيل… وفاة ملاكم شهير (صورة)
25/09/2025 12:08:55
25/09/2025 12:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بملامح مختلفة وتجاعيد تغزو وجهها.. نجمة شهيرة تبدو أكبر من عمرها وتُثير الجدل (صور)
Lebanon 24
بملامح مختلفة وتجاعيد تغزو وجهها.. نجمة شهيرة تبدو أكبر من عمرها وتُثير الجدل (صور)
25/09/2025 12:08:55
25/09/2025 12:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها كان وزيراً.. نجمة سورية شهيرة تستمتع بوقتها على متن يخت في اسبانيا (صور)
Lebanon 24
زوجها كان وزيراً.. نجمة سورية شهيرة تستمتع بوقتها على متن يخت في اسبانيا (صور)
25/09/2025 12:08:55
25/09/2025 12:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
احتفلت بزفافها مرتين.. نجمة شهيرة تواصل استعراض رحلة شهر العسل مع زوجها (صور)
Lebanon 24
احتفلت بزفافها مرتين.. نجمة شهيرة تواصل استعراض رحلة شهر العسل مع زوجها (صور)
25/09/2025 12:08:55
25/09/2025 12:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
مدينة نيويورك
ميت غالا
نيويورك
المغنية
الحمرا
طاني
الطف
تابع
قد يعجبك أيضاً
ممسكة ببطنها.. دانييلا رحمة تتعرّض للانتقادات بسبب حملها! (فيديو)
Lebanon 24
ممسكة ببطنها.. دانييلا رحمة تتعرّض للانتقادات بسبب حملها! (فيديو)
03:40 | 2025-09-25
25/09/2025 03:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"أحلى جدة".. الملكة رانيا العبدالله تنشر صورة نادرة مع حفيدتها "أمينة"
Lebanon 24
"أحلى جدة".. الملكة رانيا العبدالله تنشر صورة نادرة مع حفيدتها "أمينة"
02:18 | 2025-09-25
25/09/2025 02:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
00:41 | 2025-09-25
25/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"حبيتك وبعدني"... كارمن لبّس تنشر رسالة مؤثرة للراحل زياد الرحباني (فيديو)
Lebanon 24
"حبيتك وبعدني"... كارمن لبّس تنشر رسالة مؤثرة للراحل زياد الرحباني (فيديو)
23:00 | 2025-09-24
24/09/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أسبوع واحد من عرضه... إليكم أسباب سحب فيلم الممثلة الشهيرة من دور السينما
Lebanon 24
بعد أسبوع واحد من عرضه... إليكم أسباب سحب فيلم الممثلة الشهيرة من دور السينما
16:05 | 2025-09-24
24/09/2025 04:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة فنان بارز بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في القلب (صورة)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... وفاة فنان بارز بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في القلب (صورة)
07:15 | 2025-09-24
24/09/2025 07:15:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحزب" وصخرة الروشة.. قرارٌ للمحافظ: إليكم ما سيحصل غدا!
Lebanon 24
"الحزب" وصخرة الروشة.. قرارٌ للمحافظ: إليكم ما سيحصل غدا!
08:10 | 2025-09-24
24/09/2025 08:10:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" بدأ التحضيرات... شاهدوا هذا الفيديو من منطقة الروشة
Lebanon 24
"حزب الله" بدأ التحضيرات... شاهدوا هذا الفيديو من منطقة الروشة
05:41 | 2025-09-24
24/09/2025 05:41:09
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها
Lebanon 24
آخر صورة لنعيم قاسم في الضاحية.. شاهدوها
16:45 | 2025-09-24
24/09/2025 04:45:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"أميرة" ولبنانيّة وشريكها يحتالون على المواطنين بهذه الطريقة... هل وقعتهم ضحيّة أعمالهم؟
Lebanon 24
"أميرة" ولبنانيّة وشريكها يحتالون على المواطنين بهذه الطريقة... هل وقعتهم ضحيّة أعمالهم؟
06:30 | 2025-09-24
24/09/2025 06:30:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
03:40 | 2025-09-25
ممسكة ببطنها.. دانييلا رحمة تتعرّض للانتقادات بسبب حملها! (فيديو)
02:18 | 2025-09-25
"أحلى جدة".. الملكة رانيا العبدالله تنشر صورة نادرة مع حفيدتها "أمينة"
00:41 | 2025-09-25
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
23:00 | 2025-09-24
"حبيتك وبعدني"... كارمن لبّس تنشر رسالة مؤثرة للراحل زياد الرحباني (فيديو)
16:05 | 2025-09-24
بعد أسبوع واحد من عرضه... إليكم أسباب سحب فيلم الممثلة الشهيرة من دور السينما
14:49 | 2025-09-24
بعد توجيه اتهامات خطيرة جدًا لها... أرملة لاعب نادي الزمالك تتحرك وتتخذ الإجراءات اللازمة
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
25/09/2025 12:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
25/09/2025 12:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
25/09/2025 12:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24