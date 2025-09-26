Advertisement

المرأة

رانيا يوسف تفاجىء جمهورها بزواجها... إليكم هويّة عريسها

Lebanon 24
26-09-2025 | 08:17
خلال ظهورها يوم أمس في حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد، أعلنت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن زواجها من المخرج أحمد جمال.
والتقطت عدسات الكاميرا لحظة وصول الثنائي إلى حفل الزفاف، وهما يمسكان بأيدي بعضهما، حيث توقفت رانيا يوسف لالتقاط الصور مع جمهورها.
 
 
 
