المرأة

كيف تعتني المرأة بنفسها بعد الولادة وبعد الأربعين؟

Lebanon 24
26-09-2025 | 15:17
تمرّ المرأة في حياتها بمراحل عدّة تؤثر بشكل مباشر على بشرتها وشعرها وصحتها الجمالية بشكل عام، ومن أبرز هذه المراحل: مرحلة ما بعد الولادة، ومرحلة التقدّم في العمر. وفي كلّ منهما، تحتاج المرأة إلى رعاية خاصة تساعدها في الحفاظ على جمالها الطبيعي وتعزيز ثقتها بنفسها.
أولاً: العناية بالجمال بعد الولادة

بعد الولادة، تعاني الكثير من النساء من تغيّرات جسدية ونفسية، تشمل:

تساقط الشعر

ظهور الهالات السوداء

ترهل الجلد في مناطق معينة

جفاف البشرة

الإرهاق العام

نصائح للعناية:

التغذية المتوازنة: تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن يعزز نضارة البشرة وصحة الشعر.

الراحة والنوم: رغم صعوبة الأمر، فإنّ النوم الكافي له تأثير كبير على نضارة الوجه وصحة الجسم.

الترطيب اليومي: استخدام مرطبات طبيعية مثل زبدة الشيا أو زيت جوز الهند يرطب البشرة بعمق.

العناية بالشعر: استخدام زيوت مغذية مثل زيت الأرغان وزيت الخروع يساعد في تقوية الشعر وتقليل تساقطه.

ممارسة التمارين الخفيفة: المشي أو اليوغا تساعد على تحسين الدورة الدموية واستعادة اللياقة.

ثانياً: العناية بالجمال مع تقدّم العمر

مع مرور السنوات، تبدأ بعض علامات التقدّم في السن بالظهور، مثل الخطوط الرفيعة، التجاعيد، وترهّل الجلد. لكن يمكن إبطاء هذه التغيرات أو التخفيف منها بالعناية المستمرة.

نصائح للعناية:

استخدام كريمات تحتوي على الكولاجين أو الريتينول: فهي تعزز تجدد الخلايا وتقلل من ظهور التجاعيد.

شرب الماء بانتظام: الترطيب الداخلي لا يقل أهمية عن الترطيب الخارجي.

الابتعاد عن التدخين والتوتر: فهما من أبرز أسباب الشيخوخة المبكرة.

الاهتمام بالرقبة واليدين: فهما أيضًا يبرزان علامات التقدّم في العمر.

استخدام واقي الشمس يوميًا: لحماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية التي تسرّع الشيخوخة.
