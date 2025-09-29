إيفانكا ترامب تكشف عن اسمها الحقيقي.. ما قصته؟

Advertisement

في تغريدة على منصة "إكس"، كشفت ، الابنة الكبرى للرئيس الأميركي ، أنّ اسمها القانوني هو " "، موضحة أنّ "إيفانكا" هو اسم دلع باللغة التشيكية يعني "طفلة إيفانا".وبذلك يتضح أن اسمها الكامل هو إيفانا ماري ، وهو الاسم نفسه الذي حملته والدتها الراحلة إيفانا ترامب، ما يعكس رابطة مميزة بين الأم والابنة في الاسم والهوية.ولدت والدة إيفانكا في تشيكوسلوفاكيا، قبل انتقالها إلى في السبعينيات ومن ثم إلى ، حيث تزوجت من ترامب عام 1977، وأنجبت منه ثلاثة أبناء: دونالد ، إيفانكا، وإريك.وعلى الرغم من أنّ اسمها الرسمي هو "إيفانا"، إلا أنّ "إيفانكا" أصبح هويتها العامة في حياتها الشخصية والمهنية. وقد ارتبط اسمها بمسيرتها السياسية كمستشارة كبيرة في خلال رئاسة والدها، إضافة إلى نشاطاتها الاقتصادية والاجتماعية.