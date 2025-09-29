Advertisement

متفرقات

إيفانكا ترامب تكشف عن اسمها الحقيقي.. ما قصته؟

Lebanon 24
29-09-2025 | 10:00
في تغريدة على منصة "إكس"، كشفت إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنّ اسمها القانوني هو "إيفانا"، موضحة أنّ "إيفانكا" هو اسم دلع باللغة التشيكية يعني "طفلة إيفانا".
وبذلك يتضح أن اسمها الكامل هو إيفانا ماري ترامب، وهو الاسم نفسه الذي حملته والدتها الراحلة إيفانا ترامب، ما يعكس رابطة مميزة بين الأم والابنة في الاسم والهوية.

ولدت والدة إيفانكا في تشيكوسلوفاكيا، قبل انتقالها إلى كندا في السبعينيات ومن ثم إلى الولايات المتحدة، حيث تزوجت من دونالد ترامب عام 1977، وأنجبت منه ثلاثة أبناء: دونالد جونيور، إيفانكا، وإريك.

وعلى الرغم من أنّ اسمها الرسمي هو "إيفانا"، إلا أنّ "إيفانكا" أصبح هويتها العامة في حياتها الشخصية والمهنية. وقد ارتبط اسمها بمسيرتها السياسية كمستشارة كبيرة في البيت الأبيض خلال رئاسة والدها، إضافة إلى نشاطاتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتشتهر إيفانكا بعلاقتها القوية مع أشقائها، وكان آخرها دعمها لمشروع شقيقها إريك ترامب الجديد، الذي يروي تفاصيل حياة العائلة عبر مذكراته المنتظر صدورها قريباً.
متفرقات

المرأة

الولايات المتحدة

البيت الأبيض

سلوفاكيا

دونالد

إيفانا

جونيور

