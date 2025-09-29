Advertisement

متفرقات

أسلوبك الشخصي… سر الأناقة الحقيقية

Lebanon 24
29-09-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1423071-638947685812709829.png
Doc-P-1423071-638947685812709829.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في عالم الموضة المتقلب حيث تتغير الصيحات بوتيرة سريعة، تواجه كثير من النساء صعوبة في العثور على "الأسلوب الشخصي" الذي يعكس هويتهن. فوسط سيل الصور والأفكار التي تضج بها منصات التواصل الاجتماعي، قد يبدو الأمر محيراً، غير أن خبراء الموضة يجمعون على أن امتلاك أسلوب مميز لا يتطلب اللحاق بكل اتجاه جديد، بل يرتكز أساساً على الراحة والثقة والتعبير الصادق عن الذات من خلال الملابس.
Advertisement

تقول مادلين دانغمان، محررة مجلة "غلامور"، إن الأسلوب الشخصي يبدأ من شعور المرأة بالراحة فيما ترتديه، بغض النظر عما إذا كانت تلك القطع رائجة أو لا. وتشدد على أن الأسلوب ليس مطاردة للصيحات، بل اختيار ذكي لملابس تمنح متعة في ارتدائها وتنسجم مع الشخصية على المدى الطويل.

وتوضح دانغمان أن الأسلوب الشخصي يتطور مع الوقت ليعكس المراحل المختلفة من حياة المرأة، محذرة من فرض إطلالات لا تنسجم مع الروتين اليومي، لأن ذلك يجعل المرأة تشعر وكأنها "تتنكر لنفسها". وتنصح بمراجعة خزانة الملابس لاستخلاص "بصمة الأسلوب" من القطع المفضلة، وهو ما يساعد على اتخاذ قرارات واعية عند التسوق.

ومن النصائح العملية التي تقدمها دانغمان "قاعدة الثلاث إطلالات"، أي التأكد من إمكانية تنسيق أي قطعة جديدة مع ثلاث إطلالات مختلفة على الأقل قبل شرائها. هذه القاعدة، برأيها، تمنع التبذير وتضمن انسجام الخزانة مع هوية صاحبتها.

وتوصي كذلك بتبني مفهوم "خزانة الملابس الكبسولة"، التي تقوم على امتلاك مجموعة صغيرة من القطع الأساسية عالية الجودة يمكن تنسيقها بعدة طرق، مثل بنطال جينز مريح، قميص أو تيشيرت أبيض، سترة أنيقة متعددة الاستخدام، وحقيبة كلاسيكية. هذه الأساسيات تصبح قاعدة صلبة يمكن إثراؤها بإكسسوارات أو قطع عصرية دون إفراط أو فوضى.

وتخلص دانغمان إلى أن الأسلوب الشخصي ليس سباقاً للحاق بالموضة، بل هو رحلة لاكتشاف التوازن بين الراحة والهوية والصدق في التعبير عن الذات من خلال الملابس، وهو ما يمنح المرأة حضوراً مميزاً يتجاوز أي صيحة عابرة.
 
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
الملكة رانيا.. الأناقة العصرية بتوقيع "التنورة الميدي"
lebanon 24
30/09/2025 00:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الأناقة تخسر سيّد الخيط والإبرة.. جورجيو أرماني والتاريخ العريق
lebanon 24
30/09/2025 00:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
عودة التنانير الطويلة.. موضة الخريف تجمع بين الأناقة والراحة
lebanon 24
30/09/2025 00:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بغاية الأناقة.. الملكة رانيا بإطلالة صيفية تلفت الأنظار (صور)
lebanon 24
30/09/2025 00:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

المرأة

الروتين اليومي

التعبير عن

القاعدة

الجزيرة

الطويل

الملا

جزيرة

الأنا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2025-09-29
10:00 | 2025-09-29
08:05 | 2025-09-29
02:45 | 2025-09-29
00:04 | 2025-09-29
23:00 | 2025-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24