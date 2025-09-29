ميغان تعود عن موقفها.. سمحت لأطفالها باستخدام الألقاب الملكية

Advertisement

تراجعت عن موقفها السابق الذي رفضت فيه استخدام الألقاب الملكية لأطفالها، بعد نقاشات عائلية داخلية، لتصبح أطفالها آرتشي وليليبت رسميًا أميرًا وأميرة.وكان الأمير هاري وميغان قد أعلنا في 2023، بعد تعميد ابنتهما الثانية في ، أن طفليهما سيحملان الألقاب الملكية، رغم ابتعادهما عن مهام العائلة منذ 2020.وفقًا لخبير ملكي، جاء القرار بعد استشارة الأميرتين بياتريس ويوجيني، حيث أدركت ميغان "أهمية الألقاب" في الحياة الاجتماعية والعلاقات العامة، إلى جانب كونها حق مكتسب بعد اعتلاء الملك العرش.كما تم تحديث موقع العائلة الملكية ليعكس الألقاب رسميًا، وفق القواعد التي أرساها الملك الخامس عام 1917، والتي تمنح الأحفاد المباشرين للملك الحق في استخدام الألقاب الملكية.يذكر أن قرار استخدام الألقاب لم يخلُ من جدل، إذ تعرض الزوجان لانتقادات سابقة لاختيار اسم "ليليبت" لابنتهما الثانية، نظرًا لارتباطه بالملكة الثانية. ورغم تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية ضد التقارير التي شككت في موافقة ، لم تُرفع أي دعاوى، فيما استمرت الخلافات بين الزوجين والقصر الملكي.