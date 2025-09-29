25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
8
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
ميغان تعود عن موقفها.. سمحت لأطفالها باستخدام الألقاب الملكية
Lebanon 24
29-09-2025
|
16:00
A-
A+
تراجعت
ميغان ماركل
عن موقفها السابق الذي رفضت فيه استخدام الألقاب الملكية لأطفالها، بعد نقاشات عائلية داخلية، لتصبح أطفالها آرتشي وليليبت رسميًا أميرًا وأميرة.
وكان الأمير هاري وميغان قد أعلنا في 2023، بعد تعميد ابنتهما الثانية في
كاليفورنيا
، أن طفليهما سيحملان الألقاب الملكية، رغم ابتعادهما عن مهام العائلة منذ 2020.
وفقًا لخبير ملكي، جاء القرار بعد استشارة الأميرتين بياتريس ويوجيني، حيث أدركت ميغان "أهمية الألقاب" في الحياة الاجتماعية والعلاقات العامة، إلى جانب كونها حق مكتسب بعد اعتلاء الملك
تشارلز
العرش.
كما تم تحديث موقع العائلة الملكية ليعكس الألقاب رسميًا، وفق القواعد التي أرساها الملك
جورج
الخامس عام 1917، والتي تمنح الأحفاد المباشرين للملك الحق في استخدام الألقاب الملكية.
يذكر أن قرار استخدام الألقاب لم يخلُ من جدل، إذ تعرض الزوجان لانتقادات سابقة لاختيار اسم "ليليبت" لابنتهما الثانية، نظرًا لارتباطه بالملكة
إليزابيث
الثانية. ورغم تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية ضد التقارير التي شككت في موافقة
الملكة
، لم تُرفع أي دعاوى، فيما استمرت الخلافات بين الزوجين والقصر الملكي.
فنون ومشاهير
متفرقات
المرأة
الملكة إليزابيث الثانية.
الملكة إليزابيث الثانية
كاليفورنيا
إليزابيث
تشارلز
الملكة
القصر
