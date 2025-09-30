بعد تسريب صوتي منسوب لابنتها.. أمل عرفة تواجه أزمة ابتزاز

Advertisement

دخلت الممثلة الشهيرة في مواجهة قانونية بعدما انتشر تسجيل صوتي منسوب إلى ابنتها مريم، تضمن عبارات مسيئة بحق إحدى قريباتها. التسجيل أثار ضجة على وسائل التواصل، ودفع عرفة إلى كشف تفاصيل صادمة حول تعرضها وعائلتها لعملية "ابتزاز ممنهجة".عرفة أوضحت عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام أن ما جرى يتجاوز حدود تسريب صوتي عابر، مؤكدة أنها ستلجأ إلى لكشف جميع خيوط القضية. كما نشرت محادثة قصيرة لتبيان جانب من الإساءات التي طالتها، مشيرة إلى أن لعب دورًا في تضخيم الأزمة، عبر استغلال صوتها المنتشر في الأعمال الفنية لصناعة عبارات ملفقة.الفنانة، ابنة الملحن السوري الراحل ، عبّرت عن دعمها الكامل لابنتها، مؤكدة أنها تحاول حمايتها من ضغوط الرأي العام، ودعتها إلى التمسك بالقوة في مواجهة هذه المحنة.يُذكر أن أمل عرفة كانت متزوجة من الممثل بين عامي 2003 و2015، ورُزقا بابنتين هما سلمى ومريم. واليوم تجد الفنانة نفسها في قلب معركة جديدة، ليس فقط على الصعيد الفني، بل العائلي والشخصي أيضًا.