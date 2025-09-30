Advertisement

بعد تسريب صوتي منسوب لابنتها.. أمل عرفة تواجه أزمة ابتزاز

Lebanon 24
30-09-2025 | 09:30
Doc-P-1423493-638948348644759220.png
Doc-P-1423493-638948348644759220.png photos 0
دخلت الممثلة السورية الشهيرة أمل عرفة في مواجهة قانونية بعدما انتشر تسجيل صوتي منسوب إلى ابنتها مريم، تضمن عبارات مسيئة بحق إحدى قريباتها. التسجيل أثار ضجة على وسائل التواصل، ودفع عرفة إلى كشف تفاصيل صادمة حول تعرضها وعائلتها لعملية "ابتزاز ممنهجة".
عرفة أوضحت عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام أن ما جرى يتجاوز حدود تسريب صوتي عابر، مؤكدة أنها ستلجأ إلى القضاء لكشف جميع خيوط القضية. كما نشرت محادثة قصيرة لتبيان جانب من الإساءات التي طالتها، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي لعب دورًا في تضخيم الأزمة، عبر استغلال صوتها المنتشر في الأعمال الفنية لصناعة عبارات ملفقة.

الفنانة، ابنة الملحن السوري الراحل سهيل عرفة، عبّرت عن دعمها الكامل لابنتها، مؤكدة أنها تحاول حمايتها من ضغوط الرأي العام، ودعتها إلى التمسك بالقوة في مواجهة هذه المحنة.

يُذكر أن أمل عرفة كانت متزوجة من الممثل عبد المنعم عمايري بين عامي 2003 و2015، ورُزقا بابنتين هما سلمى ومريم. واليوم تجد الفنانة نفسها في قلب معركة جديدة، ليس فقط على الصعيد الفني، بل العائلي والشخصي أيضًا.
