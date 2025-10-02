Advertisement

المرأة

دانييلا رحمة تلفت الأنظار بإطلالة مختلفة.. شاهدوا ماذا نشرت

Lebanon 24
02-10-2025 | 12:41
نشرت الممثلة دانييلا رحمة صورة جديدة عبر"ستوري"  على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال ناعمة وعفوية، واختارت قبعة شتوية زرقاء من الفرو الناعم.
وقد تفاعل الجمهور مع الصورة بشكل واسع.
 
