دانييلا رحمة تلفت الأنظار بإطلالة مختلفة.. شاهدوا ماذا نشرت

Advertisement

نشرت الممثلة صورة جديدة عبر" " على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال ناعمة وعفوية، واختارت قبعة شتوية زرقاء من الفرو الناعم.وقد تفاعل الجمهور مع الصورة بشكل واسع.