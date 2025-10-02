Advertisement

المرأة

أنغام تتخطى المحنة الصحية وتستعد لجولة فنية عربية وأوروبية

Lebanon 24
02-10-2025 | 16:13
تواصل النجمة أنغام تأكيد حضورها على الساحة الغنائية حيث نجحت مؤخراً فى العودة القوية بعد الأزمة الصحية التي مرّت بها وأجرت على إثرها عملية جراحية دقيقة فى البنكرياس بإحدى مستشفيات ألمانيا، إذ جاءت العودة عبر حفل مبهر أحيته فى قاعة "رويال ألبرت هول" الشهيرة بالعاصمة البريطانية لندن، وكان هذا الحفل أول لقاء مباشر مع جمهورها بعد فترة نقاهة .
واستكمالاً لعودة أنغام إلى الساحة، تستعد لإحياء ثلاث حفلات جديدة خلال شهرى تشرين الأول وتشرين الثاني، لتؤكد استمرارها فى التواصل مع جمهورها في العالم العربي وأوروبا، وأنها تجاوزت الأزمة التى اعتبرها الأصعب فى مشوارها الغنائى بسبب الآلام التى عانت منها على مدار أسابيع.
أعلنت أنغام عن استعدادها لإحياء 3 حفلات غنائية مرتقبة خلال الفترة المقبلة، حيث تأتى البداية من خلال أمسية موسيقية كبرى فى مركز قطر الوطنى للمؤتمرات يوم 17 تشرين الأول المقبل، وسط ترقب واسع من جمهورها فى الدوحة.

تنتقل أنغام بعد ذلك إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث تقدم حفلها الثانى يوم 2 تشرين الثاني المقبل، ليكون محطة فنية مميزة تجمعها بجمهورها الأوروبى بعد نجاح حفلتها السابقة فى لندن.

 أما المحطة الثالثة فستكون فى مدرج خورفكان، حيث تحيى أنغام أولى أمسيات الموسم الجديد من "هلا خورفكان" يوم 15 تشرين الثاني المقبل، لتكون نجمة افتتاح هذا الحدث الفنى المميز الذي ينتظره عشاق الغناء فى دولة الإمارات. (اليوم السابع)
