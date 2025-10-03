فقدت توازنها.. نجمة تتعثر في أسبوع الموضة الباريسي (صور)

Advertisement

تعرضت النجمة وعارضة الأزياء العالمية هايدي كلوم لتعثر مفاجئ أثناء مغادرتها حفل From With Love، الذي أقيم مساء الأربعاء ضمن فعاليات أسبوع الموضة في ، في نادي Yoyo بقصر .وذكرت صحيفة ميل أن كلوم، البالغة من العمر 52 عامًا، فقدت توازنها أثناء نزولها من الرصيف بعد ليلة حافلة، حيث كانت ترتدي أسود أنيقًا وحذاءً بكعب عالٍ. وقد كادت تسقط أرضًا، لكنها استعادت توازنها بسرعة بمساعدة رجال الأمن، وتجاوزت الموقف بابتسامة ساحرة.وحضر الحفل عدد من النجوم العالميين، وثقت كلوم حضورها عبر إنستغرام، حيث ظهرت ترقص في منطقة كبار الشخصيات، بينما كانت تتولى تنسيق الموسيقى.وفي وقت سابق نفسه، نشرت هايدي صورة رومانسية برفقة زوجها الموسيقي توم كاوليتس أمام ، احتفالًا بذكرى زواجهما السادسة، في لحظات عكست عمق العلاقة بينهما.كما شاركت كلوم في عرض لوريال الفخم بقاعة بلدية باريس، ضمن حملة تحت شعار: "حرية. مساواة. أخوة. لأنكِ تستحقين"، ورافقها على المنصة نجوم عالميون مثل ، كارا ديليفين، هيلين ميرين، وإيفا لونغوريا.