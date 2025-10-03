أسبوع باريس للموضة انطلق.. وهذه دور الأزياء المشاركة



تستضيف باريس في الفترة ما بين 29 أيلول و7 تشرين الأول "أسبوع الموضة"، آخر محطات "شهر الموضة" العالمي بعد نيويورك ولندن وميلانو. ويضم البرنامج 76 عرضًا مباشرًا و37 حدثًا جانبيًا، لتتحول باريس إلى منصة مفتوحة أمام إبداعات بيوت الأزياء الكبرى.دار سان لوران افتتحت الأسبوع بعرض مميز عند برج إيفل، استحضر أجواء ثمانينيات القرن الماضي بأكتاف ضخمة، وطبقات متدرجة من الكشاكش، مع لمسات جلدية كلاسيكية من توقيع المدير الإبداعي أنطوني فاكاريللو. العارضات قدمن أزياء جريئة ذات قصات هندسية، جسدت توازنًا بين القوة والأنوثة.





أما لويس فويتون، فقدمت عرضها في متحف اللوفر، حيث لعب نيكولا غيسكيير على التناقضات بتحويل قطع مألوفة إلى استثنائية عبر الكريستال، الكورسيهات، والأثواب المزينة بالخرز، لتظهر تصاميم تمزج بين الطابع المستقبلي واللمسات الحرفية الراقية.



في المقابل، اختارت بالمان الطابع البحري موضوعًا لمجموعتها، حيث تنوعت بين القمصان المخططة، والسراويل المنتفخة، والبلوزات ذات القصات الجريئة. المصمم أوليفييه روستينغ أعاد صياغة الألوان الكلاسيكية مثل الكاكي والقرميدي في قوالب معاصرة، ليقدّم مجموعة مستوحاة من الحياة على السواحل.