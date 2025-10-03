28
متفرقات
معرض "باريدوليا" لمنى نحلة: حين تتحول التهيؤات إلى فن بصري
Lebanon 24
03-10-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستكشف الفنانة التشكيلية
اللبنانية
منى نحلة ظاهرة "باريدوليا" الغامضة، والتي تُعرّف برؤيتنا لأشكال مألوفة في عناصر غير منطقية من الحياة اليومية، مثل الغيوم والجدران وفنجان القهوة. المعرض الجديد الذي يحمل الاسم نفسه يقام حاليًا في غاليري "ميشن أرت" بمنطقة "
مار مخايل
" في
بيروت
.
يضم المعرض مجموعة من اللوحات الأكريليكية والتماثيل المنفذة بتقنية "الورق المحفوف"، ما يخلق تجربة بصرية غير تقليدية للمشاهد. تجمع أعمال منى نحلة بين التناقضات مثل الظل والنور، الحلم والكابوس، الذكورة والأنوثة، وتعكس صراع الإنسان العصري مع ذاته ومع محيطه.
تحمل عناوين اللوحات مثل "منطقة الراحة"، "كونيكتد"، و"حب الذات" إشارات إلى لحظات نفسية واجتماعية وسياسية، فيما تسلط أعمال مثل "الراقصة" و"الطفل في داخلنا" الضوء على التوتر بين المظهر والجوهر داخل النفس الإنسانية.
