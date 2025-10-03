معرض "باريدوليا" لمنى نحلة: حين تتحول التهيؤات إلى فن بصري

تستكشف الفنانة التشكيلية منى نحلة ظاهرة "باريدوليا" الغامضة، والتي تُعرّف برؤيتنا لأشكال مألوفة في عناصر غير منطقية من الحياة اليومية، مثل الغيوم والجدران وفنجان القهوة. المعرض الجديد الذي يحمل الاسم نفسه يقام حاليًا في غاليري "ميشن أرت" بمنطقة " " في .

يضم المعرض مجموعة من اللوحات الأكريليكية والتماثيل المنفذة بتقنية "الورق المحفوف"، ما يخلق تجربة بصرية غير تقليدية للمشاهد. تجمع أعمال منى نحلة بين التناقضات مثل الظل والنور، الحلم والكابوس، الذكورة والأنوثة، وتعكس صراع الإنسان العصري مع ذاته ومع محيطه.