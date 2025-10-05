باللون الابيض.. ميغان ماركل للمرة الأولى في أسبوع الموضة الباريسي

Advertisement

أطلت بأسلوبها الكاليفورني الأنيق المميز في أسبوع الموضة الباريسي، لأول مرة على الإطلاق. في الرابع من أكتوبر، فاجأت مؤسِّسة علامة "As Ever" الجميع بظهورها في عرض أزياء بالنسياغا النسائية لربيع وصيف 2026، مرتديةً طقمًا أبيض أنيقًا وجذابًا، استعانت فيه ببعضٍ من أساليبها المفضلة في تنسيق الأزياء.تألقت بإطلالة من المجموعة الجديدة: قميص أبيض بأكمام طويلة وأزرار، ارتدته فوق بنطال واسع الساقين بنفس اللون. ولإضفاء لمسة دراماتيكية على إطلالتها، ارتدت عباءة طويلة مُنسدلة على كتفيها ومتدلية خلفها. ونسّقت إطلالتها البيضاء مع لمسات سوداء جريئة، حيث حملت حقيبة كلاتش مستطيلة، وانتعلت حذاءً بكعب عالٍ مدببًا بارزًا من أسفل بنطالها . وارتدت عقدًا ذهبيًا واحدًا وأقراطًا صغيرة من الألماس. أما شعرها، فقد اختارت كعكة شعر منخفضة أنيقة، وأكملت إطلالتها بمكياج مشرق ومنعش. سبق أن غردت ماركل عن رحلتها بقصة غامضة على إنستغرام، أظهرت فيها قدميها وهي تمشي بإطلالة بيضاء على أرضية رخامية على أغنية فرنسية لجويلين دوريه. كما شاركت فيديو لشوارع صُوّر من نافذة سيارتها.