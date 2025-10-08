Advertisement

تفل القهوة.. سرّ الجمال الخفي لشعرٍ لامع وصحي

Lebanon 24
08-10-2025 | 10:00
لم تعد القهوة مجرّد مشروب صباحي يوقظ الحواس، بل تحوّلت إلى سرّ جمالي طبيعي يعيد الحيوية للشعر ويمنحه تألّقاً استثنائياً.
فبحسب مجلة "جولي" الألمانية، يحتوي الكافيين على خصائص تحفّز بصيلات الشعر وتنعش الدورة الدموية في فروة الرأس، ما يعزّز نموّه ويقوّي جذوره مع الوقت.

إلى جانب ذلك، يعمل تفل القهوة كمقشّر طبيعي يزيل الخلايا الميتة وبقايا مستحضرات التصفيف، مما يمنح فروة الرأس قدرة أكبر على التنفس والانتعاش. ومع الاستخدام المنتظم، تلاحظ كثير من النساء نعومة ولمعاناً طبيعياً يفوق نتائج المستحضرات التجارية.

طريقة الاستخدام:
1. بعد غسل الشعر بالماء الفاتر، وزّعي تفل القهوة على الخصلات الرطبة.
2. دلّكي فروة الرأس بحركات دائرية ناعمة لبضع دقائق.
3. أضيفي بلسماً مغذياً واتركيه لعشر دقائق.
4. اشطفي الشعر جيداً بالماء الفاتر وجفّفيه برفق.

ينصح بتجربة الوصفة أولاً على خصلة صغيرة لتجنّب تغيّر اللون، خصوصاً لذوات الشعر الفاتح، وتجنّب استخدامها مباشرة بعد الصبغة أو التمليس الكيميائي.
 
(الجزيرة)
 
