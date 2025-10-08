25
تفل القهوة.. سرّ الجمال الخفي لشعرٍ لامع وصحي
Lebanon 24
08-10-2025
|
10:00
A-
A+
لم تعد القهوة مجرّد مشروب صباحي يوقظ الحواس، بل تحوّلت إلى سرّ
جمالي
طبيعي يعيد الحيوية للشعر ويمنحه تألّقاً استثنائياً.
فبحسب مجلة "جولي"
الألمانية
، يحتوي الكافيين على خصائص تحفّز بصيلات الشعر وتنعش
الدورة
الدموية في فروة الرأس، ما يعزّز نموّه ويقوّي جذوره مع الوقت.
إلى جانب ذلك، يعمل تفل القهوة كمقشّر طبيعي يزيل الخلايا الميتة وبقايا مستحضرات التصفيف، مما يمنح فروة الرأس قدرة أكبر على التنفس والانتعاش. ومع الاستخدام المنتظم، تلاحظ كثير من النساء نعومة ولمعاناً طبيعياً يفوق نتائج المستحضرات التجارية.
طريقة الاستخدام:
1. بعد غسل الشعر بالماء الفاتر، وزّعي تفل القهوة على الخصلات الرطبة.
2. دلّكي فروة الرأس بحركات دائرية ناعمة لبضع دقائق.
3. أضيفي بلسماً مغذياً واتركيه لعشر دقائق.
4. اشطفي الشعر جيداً بالماء الفاتر وجفّفيه برفق.
ينصح بتجربة الوصفة أولاً على خصلة صغيرة لتجنّب تغيّر اللون، خصوصاً لذوات الشعر الفاتح، وتجنّب استخدامها مباشرة بعد الصبغة أو التمليس الكيميائي.
(الجزيرة)
مصمّمون عرب يتألقون في أسبوع باريس للموضة
Lebanon 24
مصمّمون عرب يتألقون في أسبوع باريس للموضة
11:00 | 2025-10-08
08/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تنحدر من عائلة إعلامية ورياضية.. كيف تبدو "أجمل فتاة في العالم" بعمر الـ24؟ (صور)
Lebanon 24
تنحدر من عائلة إعلامية ورياضية.. كيف تبدو "أجمل فتاة في العالم" بعمر الـ24؟ (صور)
09:57 | 2025-10-08
08/10/2025 09:57:08
Lebanon 24
Lebanon 24
خلف بريق مستحضرات الجمال… مكوّنات تخفي أضرارًا صامتة
Lebanon 24
خلف بريق مستحضرات الجمال… مكوّنات تخفي أضرارًا صامتة
09:00 | 2025-10-08
08/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صور جديدة من حفل زفاف ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق في اسبانيا.. إطلالتها حديث الجمهور
Lebanon 24
صور جديدة من حفل زفاف ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق في اسبانيا.. إطلالتها حديث الجمهور
04:09 | 2025-10-08
08/10/2025 04:09:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بثياب النوم.. بسمة بوسيل تُثير الجدل مُجدداً بتصرفاتها (صور)
Lebanon 24
بثياب النوم.. بسمة بوسيل تُثير الجدل مُجدداً بتصرفاتها (صور)
03:02 | 2025-10-08
08/10/2025 03:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
