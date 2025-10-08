Advertisement

متفرقات

مصمّمون عرب يتألقون في أسبوع باريس للموضة

Lebanon 24
08-10-2025 | 11:00
Doc-P-1426781-638955389017459773.png
Doc-P-1426781-638955389017459773.png photos 0
شهد أسبوع باريس للموضة لربيع وصيف 2026 حضوراً لافتاً للمصممين العرب الذين أضاءوا منصّات العرض بتصاميم جمعت بين الجرأة والأنوثة والفخامة.
في عرض إيلي صعب، قدّمت الدار أكثر من 60 إطلالة عكست روح المرأة الجريئة والعصرية، التي تجمع بين الأناقة العملية والمغامرة الأنثوية. تميّزت المجموعة بمزج طبعات المربعات ونقاط البولكا مع جلد الثعبان والأقمشة اللمّاعة، ما منحها طابعاً نابضاً بالحياة يعكس إيقاع المرأة الحديثة.

أما جورج حبيقة، فاختار الأناقة الهادئة عنواناً لمجموعته المؤلّفة من 57 إطلالة، بألوان ناعمة كالوردي والبيج والرمادي الحريري، مع حضور قوي للأسود الكلاسيكي. التطريزات الرقيقة شكّلت بصمة المجموعة، مؤكّدة أن الأناقة الحقيقية لا تتأثر بالزمن.

في المقابل، حملت مجموعة زهير مراد عنوان "التائه في الروح"، وضمّت 80 إطلالة تمزج بين القوة والرقة عبر لوحة ألوان تشمل الأسود، والأبيض، والوردي، والأصفر، مع تطريزات بالكريستال وخامات الدانتيل، في احتفالٍ بالأنوثة الناضجة.

أما طوني ورد فاستوحى مجموعته "تحت المدّ والجزر" من أسطورة مدينة أطلانتس الغارقة، مقدّماً تصاميم حالمة بألوان البحر والسماء، من الأزرق والليلكي إلى الأبيض والذهبي، باستخدام خامات الأورغنزا والموسلين والتفتا التي منحت القطع خفة وأناقة آسرة.

أسبوع الموضة في باريس هذا العام أثبت مجدداً أن الإبداع العربي بات ركناً أساسياً في مشهد الموضة العالمي.
