Advertisement

المرأة

فريدة سيف النصر تكشف عن معاناتها في ظل مرض شقيقها

Lebanon 24
09-10-2025 | 13:00
A-
A+

Doc-P-1427352-638956319314880763.jpg
Doc-P-1427352-638956319314880763.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعربت الفنانة فريدة سيف النصر عن امتنانها للشدة التى تمر بها خلال الفترة الحالية، وذلك بعد مرض شقيقها الشديد الذى تعرض لها مؤخراً، وكتبت الفنانة القديرة عبر حسابها على موقع فيس بوك : "في ناس بتبقى حاططهم فى عيونك وفاكرهم أقرب الناس.. تتفاجئ ساعة المحن ولا هما هنا سؤال زى الأغراب من بعيد لبعيد".
Advertisement

واستكملت فريدة سيف النصر: "ياعم إنت وهى سلامة الخير كله وشى لله يا عيش وملح.. كل الأغراب عننا واقفين وقفات رجالة.. اتاري الرجولة مش بطاقة... وعلى فكرة، الوقفات بالاهتمام إحنا مش عايزين حاجة خالص إحنا اتعودنا ندي ما ناخدش.. وعلى رأي أمي الله يرحمها.. الله يخليكي يا شدة عرفتينا العدو من الحبيب".

وكانت الفنانة فريدة سيف النصر طالبت جمهورها فى وقت سابق عبر حسابها بموقع فيس بوك، بالدعاء لشقيقها والذي يتواجد حاليا في المستشفى بحالة حرجة، حيث كتبت، ليس لها من دون الله كاشفه..يارب العالمين..يقيني بك يقيني..إشفي بدرالدين أخي..واخرجه من ضعف قوته إلي حولك وقوتك..ولاحول ولاقوة الا بك ياالله ياعلي ياعظيم..احبابي في الله الدعاء يرفع البلاء.. ساعدوني واسفه للإزعاج ربما الصالحين يستجيب لهم الله. وانا قد أسقط في يدي ولاحول لي ولا قوة.

وكانت قالت الفنانة فريدة سيف النصر، إن شقيقها في حالة حرجة مطالبة الجميع له بالدعاء بالشفاء العاجل، مشيرة إلى أن وضعه الصحي غير مطمئن، وأنها بجواره في المستشفى وتدعو الله أن يشفيه. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
حفيدة الراحل إبراهيم مرعشلي الفنانة الشهيرة تكشف للمرة الأولى عن معاناتها مع هذا المرض (صور)
lebanon 24
09/10/2025 22:53:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المرتضى: العلاقات الروسية - اللبنانية فريدة في نوعها بين الأمم
lebanon 24
09/10/2025 22:53:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية ألمانيا: اقتراح السلام الذي قدمه ترامب لإنهاء حرب غزة "فرصة فريدة"
lebanon 24
09/10/2025 22:53:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"عانيت كثيراً".. سيلينا غوميز تكشف عن معاناتها مع التنمر بسبب وزنها
lebanon 24
09/10/2025 22:53:26 Lebanon 24 Lebanon 24

فريدة سيف النصر

سيف النصر

بدرالدين

القدير

العاج

دوني

اتار

بالا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
11:00 | 2025-10-09
09:30 | 2025-10-09
08:08 | 2025-10-09
07:00 | 2025-10-09
05:22 | 2025-10-09
04:43 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24