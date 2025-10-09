فريدة سيف النصر تكشف عن معاناتها في ظل مرض شقيقها

Advertisement

أعربت الفنانة عن امتنانها للشدة التى تمر بها خلال الفترة الحالية، وذلك بعد مرض شقيقها الشديد الذى تعرض لها مؤخراً، وكتبت الفنانة القديرة عبر حسابها على موقع فيس بوك : "في ناس بتبقى حاططهم فى عيونك وفاكرهم أقرب الناس.. تتفاجئ ساعة المحن ولا هما هنا سؤال زى الأغراب من بعيد لبعيد".واستكملت فريدة : "ياعم إنت وهى سلامة الخير كله وشى لله يا عيش وملح.. كل الأغراب عننا واقفين وقفات رجالة.. اتاري الرجولة مش بطاقة... وعلى فكرة، الوقفات بالاهتمام إحنا مش عايزين حاجة خالص إحنا اتعودنا ندي ما ناخدش.. وعلى رأي أمي الله يرحمها.. الله يخليكي يا شدة عرفتينا العدو من الحبيب".وكانت الفنانة فريدة سيف النصر طالبت جمهورها فى وقت سابق عبر حسابها بموقع فيس بوك، بالدعاء لشقيقها والذي يتواجد حاليا في المستشفى بحالة حرجة، حيث كتبت، ليس لها من دون الله كاشفه..يارب العالمين..يقيني بك يقيني..إشفي أخي..واخرجه من ضعف قوته إلي حولك وقوتك..ولاحول ولاقوة الا بك ياالله ياعلي ياعظيم..احبابي في الله الدعاء يرفع البلاء.. ساعدوني واسفه للإزعاج ربما الصالحين يستجيب لهم الله. وانا قد أسقط في يدي ولاحول لي ولا قوة.وكانت قالت الفنانة فريدة سيف النصر، إن شقيقها في حالة حرجة مطالبة الجميع له بالدعاء بالشفاء العاجل، مشيرة إلى أن وضعه الصحي غير مطمئن، وأنها بجواره في المستشفى وتدعو الله أن يشفيه. (اليوم السابع)