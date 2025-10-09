23
المرأة
لبلبة تعبر عن سعادتها بوقف الحرب في غزة
Lebanon 24
09-10-2025
|
16:00
A-
A+
أعربت النجمة لبلبة عن سعادتها الشديدة بوقف الحرب في غزة، موجهه الشكر لمصر وللقيادة السياسية وكل الأطراف التي تفاوضت على وقت تلك الحرب، مؤكده أنها أخيرا ستنام وهى مطمئنة على أطفال غزة والتي كانت تبكي بسبب تجويعهم في
قطاع غزة
.
وأضافت لبلبة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" فرحتي مش هتكمل إلا بدخول المساعدات واستقرار الأوضاع واختتمت حديثها داعية الله
عز وجل
بالسلام والأمان على
فلسطين
وأهلها وعلى مصر وكل الوطن العربي.
