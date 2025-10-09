لبلبة تعبر عن سعادتها بوقف الحرب في غزة

Advertisement

أعربت النجمة لبلبة عن سعادتها الشديدة بوقف الحرب في غزة، موجهه الشكر لمصر وللقيادة السياسية وكل الأطراف التي تفاوضت على وقت تلك الحرب، مؤكده أنها أخيرا ستنام وهى مطمئنة على أطفال غزة والتي كانت تبكي بسبب تجويعهم في .وأضافت لبلبة فى تصريحات لـ"اليوم السابع" فرحتي مش هتكمل إلا بدخول المساعدات واستقرار الأوضاع واختتمت حديثها داعية الله بالسلام والأمان على وأهلها وعلى مصر وكل الوطن العربي.