Advertisement

المرأة

أسرار العناية بالشعر لكل أنواع الشعر

Lebanon 24
10-10-2025 | 15:00
A-
A+

Doc-P-1427825-638957195078063781.jpg
Doc-P-1427825-638957195078063781.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الشعر تاج المرأة، والاهتمام به لا يقتصر فقط على المظهر، بل يعكس عناية حقيقية بالصحة والجمال. سواء كان شعرك طويلاً أو قصيرًا، ناعمًا أو مجعدًا، فإن العناية المنتظمة به تجعله أكثر حيوية ولمعانًا. إليكِ خطوات ونصائح بسيطة للاهتمام بشعرك:
Advertisement

1. نظافة الشعر أولاً

اغسلي شعرك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، لتجنّب الجفاف الناتج عن الغسل المفرط.

اختاري شامبو مناسبًا لنوع شعرك (دهني – جاف – عادي).

لا تستخدمي الماء الساخن جدًا، لأنه يضعف بصيلات الشعر ويؤدي إلى التقصف.

2. الترطيب العميق

استخدمي بلسمًا مغذيًا بعد كل غسلة، وركّزي على أطراف الشعر.

مرّة أسبوعيًا، طبّقي ماسكًا طبيعيًا مثل: زيت جوز الهند، أو العسل مع الزبادي، أو زيت الأرغان.
3. تجنّبي العادات السيئة

لا تسرّحي شعرك وهو مبلول تمامًا، لأنه يكون أكثر عرضة للتكسر.

قللي استخدام أدوات التصفيف الحرارية مثل السيشوار والمكواة، وإذا استخدمتها، ضعي أولاً واقيًا حراريًا.

تجنّبي ربط الشعر بقوة أو تركه مشدودًا طوال اليوم.
4. التغذية السليمة لشعر صحي

شعرك يتأثر بنظامك الغذائي! احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، والفيتامينات مثل A، B، وE، والحديد والزنك.

اشربي الكثير من الماء، فهو ضروري لترطيب الشعر من الداخل.
5. قصّ أطراف الشعر بانتظام

قصّ الأطراف كل 6 إلى 8 أسابيع يساعد على تجنّب التقصف ويُعزّز من نموّه بطريقة صحية.

6. دلّلي شعرك بالزيوت الطبيعية

دلكي فروة رأسك بزيت الزيتون، أو زيت جوز الهند، أو زيت الخروع لتحفيز الدورة الدموية وتعزيز النمو.
7. احمي شعرك من العوامل الخارجية

غطّي شعرك عند التعرّض للشمس القوية أو الغبار.

استخدمي شامبو خاصًا إذا كنتِ تسبحين كثيرًا، لحماية شعرك من الكلور والملح.
مواضيع ذات صلة
من الجفاف إلى اللمعان.. أسرار العناية بالشعر في المنزل
lebanon 24
11/10/2025 04:30:44 Lebanon 24 Lebanon 24
العناية بالشعر.. خطوات بسيطة لنتائج مذهلة
lebanon 24
11/10/2025 04:30:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"الديرما رولر".. أداة تجميلية تغزو روتين العناية بالشعر
lebanon 24
11/10/2025 04:30:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ماء الأرز للشعر: طريقة طبيعية لتقوية ولمعان الشعر
lebanon 24
11/10/2025 04:30:44 Lebanon 24 Lebanon 24

زيت الأرغان

إذا كنت

الزيتون

الكلور

الدورة

الهند

بانت

طراف

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2025-10-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:00 | 2025-10-10
09:10 | 2025-10-10
08:50 | 2025-10-10
07:49 | 2025-10-10
04:46 | 2025-10-10
03:05 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24