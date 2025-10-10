أسرار العناية بالشعر لكل أنواع الشعر

Advertisement

الشعر تاج المرأة، والاهتمام به لا يقتصر فقط على المظهر، بل يعكس عناية حقيقية بالصحة والجمال. سواء كان شعرك طويلاً أو قصيرًا، ناعمًا أو مجعدًا، فإن العناية المنتظمة به تجعله أكثر حيوية ولمعانًا. إليكِ خطوات ونصائح بسيطة للاهتمام بشعرك:1. نظافة الشعر أولاًاغسلي شعرك مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، لتجنّب الجفاف الناتج عن الغسل المفرط.اختاري شامبو مناسبًا لنوع شعرك (دهني – جاف – عادي).لا تستخدمي الماء الساخن جدًا، لأنه يضعف بصيلات الشعر ويؤدي إلى التقصف.2. الترطيب العميقاستخدمي بلسمًا مغذيًا بعد كل غسلة، وركّزي على أطراف الشعر.مرّة أسبوعيًا، طبّقي ماسكًا طبيعيًا مثل: زيت جوز ، أو العسل مع الزبادي، أو .3. تجنّبي العادات السيئةلا تسرّحي شعرك وهو مبلول تمامًا، لأنه يكون أكثر عرضة للتكسر.قللي استخدام أدوات التصفيف الحرارية مثل السيشوار والمكواة، وإذا استخدمتها، ضعي أولاً واقيًا حراريًا.تجنّبي ربط الشعر بقوة أو تركه مشدودًا طوال اليوم.4. التغذية السليمة لشعر صحيشعرك يتأثر بنظامك الغذائي! احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، والفيتامينات مثل A، B، وE، والحديد والزنك.اشربي الكثير من الماء، فهو ضروري لترطيب الشعر من الداخل.5. قصّ أطراف الشعر بانتظامقصّ الأطراف كل 6 إلى 8 أسابيع يساعد على تجنّب التقصف ويُعزّز من نموّه بطريقة صحية.6. دلّلي شعرك بالزيوت الطبيعيةدلكي فروة رأسك بزيت ، أو زيت جوز الهند، أو زيت الخروع لتحفيز الدموية وتعزيز النمو.7. احمي شعرك من العوامل الخارجيةغطّي شعرك عند التعرّض للشمس القوية أو الغبار.استخدمي شامبو خاصًا إذا كنتِ تسبحين كثيرًا، لحماية شعرك من والملح.