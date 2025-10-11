26
هذه الحسناء الجميلة ستكون بطلة مسلسل أحمد العوضي في رمضان 2026
Lebanon 24
11-10-2025
|
04:13
A-
A+
أعلنت مؤخرا الفنانة درة تعاقدها لبطولة مسلسل "علي كلاي" إلى جانب النجم المصري
أحمد العوضي
والمقرر عرضه ضمن موسم
رمضان
2026.
المسلسل من تأليف
محمود حمدان
، وإخراج
محمد عبد السلام
، ينطلق تصويره في شهير تشرين الثاني المقبل.
وستقدّم درّة في العمل شخصية زوجة أحمد
العوضي
، وهي سيدة تدير محلات تجارية في سوق التوفيقية، بينما يجسّد العوضي دور ملاكم يدير دارًا للأيتام.
ويعد المسلسل أول تعاون درامي يجمع بين النجمين، ما يرفع توقعات الجمهور لتحقيق النجاح الكبير.
