هذه الحسناء الجميلة ستكون بطلة مسلسل أحمد العوضي في رمضان 2026

أعلنت مؤخرا الفنانة درة تعاقدها لبطولة مسلسل "علي كلاي" إلى جانب النجم المصري والمقرر عرضه ضمن موسم 2026.

المسلسل من تأليف ، وإخراج ، ينطلق تصويره في شهير تشرين الثاني المقبل.



وستقدّم درّة في العمل شخصية زوجة أحمد ، وهي سيدة تدير محلات تجارية في سوق التوفيقية، بينما يجسّد العوضي دور ملاكم يدير دارًا للأيتام.



ويعد المسلسل أول تعاون درامي يجمع بين النجمين، ما يرفع توقعات الجمهور لتحقيق النجاح الكبير.



