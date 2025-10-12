تارا عماد تحكم في "القاهرة السينمائي 46"!

Advertisement

أعلن مهرجان السينمائي الدولي أسماء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في دورته الـ46، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 تشرين الثاني 2025.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عقد ظهر اليوم 12 تشرين الأول 2025 في احد فنادق المطلة على نيل القاهرة .وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة من كل من: الممثلة تارا عماد – مصر، المخرجة بوم بونسيرمفيتشا – تايلاند، المخرج والكاتب أنس سارين – .يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية . (اليوم السابع)