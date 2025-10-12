Advertisement

المرأة

خطوات لبناء علاقة صحية بين الأم وطفلها

Lebanon 24
12-10-2025 | 13:00
تربية الأبناء ليست مهمة سهلة، فهي تحتاج إلى وعي، صبر، وحنان. ومن أهم أسس التربية الناجحة أن تبني الأم (أو الأبوان معًا) علاقة قوية ومتينة مع أبنائها. فالعلاقة الإيجابية بين الأم وأولادها تُعزز الثقة بالنفس، وتزيد من التواصل، وتُقلل من المشاكل السلوكية، وتُمهّد لطفل سعيد ومتوازن نفسيًا واجتماعيًا.
خطوات لبناء علاقة جيدة مع أولادك
الاستماع الجيد لهم:

استمعي لأبنائك باهتمام دون مقاطعة. أظهري لهم أنك مهتمة بما يقولونه، حتى لو كانت المواضيع بسيطة أو تافهة في نظرك. الاستماع يعزز الشعور بالأمان والثقة.
أظهري الحب بوضوح:

لا تكتفي بحبك لأطفالك في قلبك، بل عبّري عن ذلك بالكلمات، والأحضان، والاهتمام اليومي. الأطفال يحتاجون إلى أن يشعروا أنهم محبوبون دومًا، وليس فقط عند النجاح أو التصرف الجيد.

قضاء وقت نوعي معهم:

خصصي وقتًا يوميًا للجلوس مع أطفالك بدون تشتيت (كالهواتف أو التلفاز)، سواءً في اللعب، الحديث، أو قراءة قصة. هذا الوقت يعمّق العلاقة ويقوي الروابط.
احترمي مشاعرهم وآرائهم:

حتى لو كان طفلك صغيرًا، يجب أن تحترمي رأيه، وتمنحيه الفرصة للتعبير عن مشاعره. هذا يعلمه الثقة بالنفس ويشعره بقيمته.

كوني قدوة حسنة:

يتعلّم الطفل أكثر من تصرفات الأهل مما يتعلمه من كلماتهم. كوني قدوة في الأخلاق، التعامل، وضبط النفس، فابنك يتعلم من سلوكك أكثر مما تظنين.

استخدمي أساليب تربية إيجابية:

تجنبي الصراخ أو العقاب القاسي، واستبدليها بالتفاهم، والنقاش، ووضع الحدود الواضحة. التربية الإيجابية تعني أن تكوني حازمة ولطيفة في نفس الوقت.

شاركيهم في قرارات بسيطة:

إشراك الطفل في بعض القرارات البسيطة (مثل اختيار الملابس أو الوجبة أو مكان التنزه) ينمّي شعوره بالاستقلال ويقوي العلاقة بينكما.

احتفلي بإنجازاتهم مهما كانت صغيرة:

التشجيع والتحفيز يساعدان الطفل على الشعور بالفخر والرضا، ويزيدان من تعلقه بكِ وثقته في نفسه.
