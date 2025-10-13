نجمة شهيرة تُثير الجدل بتصريحها.. لا تغسل ساقيها بانتظام! (صورة)

تسببت النجمة الأميركية بجدل كبير وذلك بعدما كشفت في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية ديجينيريس أنها لا تغسل ساقيها بانتظام، مؤكدة أنها تفعل ذلك فقط عند الحلاقة، قائلة:"كريم الحلاقة يشبه الصابون، أليس كذلك؟"

وردّت إيلين مازحة: "أجل، أعتقد أن هذا سبب كافٍ لغسل الساقين، لأننا مضطرون لذلك عند الحلاقة".

وأجابت تايلور ضاحكة: "إذن، أنا على الجانب الصحيح!".



وقد أثارت تصريحات نجمة البوب البالغة من العمر 35 عاماً موجة من التعليقات بين المعجبين، خاصة بعد انتشار المقطع على ، ليعيد الجدل حول مدى أهمية غسل الساقين والقدمين خلال الاستحمام.



