المرأة
نجمة شهيرة تُثير الجدل بتصريحها.. لا تغسل ساقيها بانتظام! (صورة)
Lebanon 24
13-10-2025
|
04:23
photos
تسببت النجمة الأميركية
تايلور
سويفت
بجدل كبير وذلك بعدما كشفت في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية
إيلين
ديجينيريس أنها لا تغسل ساقيها بانتظام، مؤكدة أنها تفعل ذلك فقط عند الحلاقة، قائلة:"كريم الحلاقة يشبه الصابون، أليس كذلك؟"
وردّت إيلين مازحة: "أجل، أعتقد أن هذا سبب كافٍ لغسل الساقين، لأننا مضطرون لذلك عند الحلاقة".
وأجابت تايلور ضاحكة: "إذن، أنا على الجانب الصحيح!".
وقد أثارت تصريحات نجمة البوب البالغة من العمر 35 عاماً موجة من التعليقات بين المعجبين، خاصة بعد انتشار المقطع على
مواقع التواصل الاجتماعي
، ليعيد الجدل حول مدى أهمية غسل الساقين والقدمين خلال الاستحمام.
