المرأة

زواج وطلاق في يوم واحد.. ماذا جرى مع هذه الفنانة؟

Lebanon 24
15-10-2025 | 14:00
أصدرت الفنانة ياسمين علي بيانًا رسميًا أكدت فيه رفضها القاطع لما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن زواجها أو طلاقها، مشددة على أن تلك الأخبار عارية تمامًا من الصحة ولا تمتّ للواقع بصلة.
وقالت ياسمين، في بيانها الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام: "تعلن المطربة ياسمين علي نفيها التام لما تم تداوله مؤخرًا على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن شائعة زواجها أو طلاقها، وأنه تم استخدام صورتها على أنها ياسمين طليقة الفنان محمد العمروسي".

وأضاف البيان أن الفنانة تستنكر تداول تلك الأكاذيب التي تمس حياتها الشخصية دون وجه حق، مؤكدة أن حياتها الخاصة ليست مجالًا للشائعات أو الاجتهادات الإعلامية.

كما ناشدت المطربة الشابة جميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل نشر أي أخبار عنها، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى تشويه صورتها أو استغلال اسمها لتحقيق نسب مشاهدة وتفاعل.

وشددت ياسمين علي على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو شخص يساهم في نشر أو إعادة تداول الأخبار الكاذبة، حمايةً لحقوقها القانونية والأدبية.
