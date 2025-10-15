23
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
زواج وطلاق في يوم واحد.. ماذا جرى مع هذه الفنانة؟
Lebanon 24
15-10-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت الفنانة
ياسمين علي
بيانًا رسميًا أكدت فيه رفضها القاطع لما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن زواجها أو طلاقها، مشددة على أن تلك الأخبار عارية تمامًا من الصحة ولا تمتّ للواقع بصلة.
Advertisement
وقالت ياسمين، في بيانها الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستغرام: "تعلن المطربة ياسمين علي نفيها التام لما تم تداوله مؤخرًا على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن شائعة زواجها أو طلاقها، وأنه تم استخدام صورتها على أنها ياسمين طليقة الفنان
محمد العمروسي
".
وأضاف البيان أن الفنانة تستنكر تداول تلك الأكاذيب التي تمس حياتها الشخصية دون وجه حق، مؤكدة أن حياتها الخاصة ليست مجالًا للشائعات أو الاجتهادات الإعلامية.
كما ناشدت المطربة الشابة جميع
وسائل الإعلام
والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل نشر أي
أخبار
عنها، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى تشويه صورتها أو استغلال اسمها لتحقيق نسب مشاهدة وتفاعل.
وشددت ياسمين علي على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو شخص يساهم في نشر أو إعادة تداول الأخبار الكاذبة، حمايةً لحقوقها القانونية والأدبية.
مواضيع ذات صلة
مُقدّم برامج لبنانيّ يكشف لأوّل مرّة: هذا ما جرى مع زوجتي وإبني في يوم الولادة
Lebanon 24
مُقدّم برامج لبنانيّ يكشف لأوّل مرّة: هذا ما جرى مع زوجتي وإبني في يوم الولادة
15/10/2025 23:31:09
15/10/2025 23:31:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواج دام 10 سنوات.. فنان يعلن طلاقه من زوجته الممثلة (صورة)
Lebanon 24
بعد زواج دام 10 سنوات.. فنان يعلن طلاقه من زوجته الممثلة (صورة)
15/10/2025 23:31:09
15/10/2025 23:31:09
Lebanon 24
Lebanon 24
10 شهداء خلال يوم واحد في غزة
Lebanon 24
10 شهداء خلال يوم واحد في غزة
15/10/2025 23:31:09
15/10/2025 23:31:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 142 مسيرة أوكرانية في مناطق روسية عدة خلال يوم واحد
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 142 مسيرة أوكرانية في مناطق روسية عدة خلال يوم واحد
15/10/2025 23:31:09
15/10/2025 23:31:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
محمد العمروسي
وسائل الإعلام
أخبار عارية
محمد العمر
يوم واحد
علي بيان
قد يعجبك أيضاً
إطلالة ساحرة.. الملكة رانيا تبهر النظر في الفاتيكان
Lebanon 24
إطلالة ساحرة.. الملكة رانيا تبهر النظر في الفاتيكان
11:00 | 2025-10-15
15/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يضر الحليب بجمالك؟ إشارات على وجهك قد تكشف الحقيقة
Lebanon 24
هل يضر الحليب بجمالك؟ إشارات على وجهك قد تكشف الحقيقة
09:30 | 2025-10-15
15/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليليان نمري عن مرقص: زرع الأمل في الفنانين اللبنانيين
Lebanon 24
ليليان نمري عن مرقص: زرع الأمل في الفنانين اللبنانيين
08:05 | 2025-10-15
15/10/2025 08:05:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بخمسة ملايين دولار.. فنانة تخلّد حبها لكلبها بعد رحيلها
Lebanon 24
بخمسة ملايين دولار.. فنانة تخلّد حبها لكلبها بعد رحيلها
08:00 | 2025-10-15
15/10/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تقف عند باب أبنائها بسكين.. أسرارا مظلمة عن بريتني سبيرز
Lebanon 24
كانت تقف عند باب أبنائها بسكين.. أسرارا مظلمة عن بريتني سبيرز
06:30 | 2025-10-15
15/10/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
Lebanon 24
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
03:13 | 2025-10-15
15/10/2025 03:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
06:45 | 2025-10-15
15/10/2025 06:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
07:55 | 2025-10-15
15/10/2025 07:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
09:12 | 2025-10-15
15/10/2025 09:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات أمنية دقيقة.. رؤوس كبيرة في قبضة الجيش والعين على العصابات
Lebanon 24
عمليات أمنية دقيقة.. رؤوس كبيرة في قبضة الجيش والعين على العصابات
05:00 | 2025-10-15
15/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
11:00 | 2025-10-15
إطلالة ساحرة.. الملكة رانيا تبهر النظر في الفاتيكان
09:30 | 2025-10-15
هل يضر الحليب بجمالك؟ إشارات على وجهك قد تكشف الحقيقة
08:05 | 2025-10-15
ليليان نمري عن مرقص: زرع الأمل في الفنانين اللبنانيين
08:00 | 2025-10-15
بخمسة ملايين دولار.. فنانة تخلّد حبها لكلبها بعد رحيلها
06:30 | 2025-10-15
كانت تقف عند باب أبنائها بسكين.. أسرارا مظلمة عن بريتني سبيرز
04:19 | 2025-10-15
بعد خلعها الحجاب.. فنانة لبنانية شهيرة تستمع بوقتها في دبي (فيديو)
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
15/10/2025 23:31:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
15/10/2025 23:31:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
15/10/2025 23:31:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24