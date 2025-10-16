نجمة راحلة تُثير الجدل بعد وفاتها.. خصصت 5 ملايين دولار من ثروتها لكلبها الوفي! (صورة)

تم تخصيص جزء كبير من ثروة النجمة الراحلة ديان كيتون لكلبها الذهبي ريغي، الذي كان رفيقها المخلص في السنوات الأخيرة من حياتها.

ووفقًا لتقارير إعلامية أميركية، فقد خصصت كيتون مبلغ 5 ملايين دولار من ثروتها التي تُقدّر بنحو 100 مليون دولار لضمان رعاية ريغي .



وتم إنشاء لرعاية ريغي، يتضمن مسكنًا دائمًا ورعاية مستمرة، إلى جانب تبرعات باسم ديان كيتون لمؤسسات حماية الحيوانات.



وأكدت إحدى صديقاتها المقربات أن ريغي كان بالنسبة لها "عالمها الصغير"، مشيرة إلى أن النجمة كانت تمزح دائمًا بأن أعظم حب في حياتها كان لأطفالها، وآل باتشينو، والهندسة المعمارية، وريغي.



وأثار قرار الراحلة جدلا واسعا في أميركا.