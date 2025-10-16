22
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
آمال ماهر تفتتح مهرجان الموسيقى العربية وسط حضور فني عربي لافت
Lebanon 24
16-10-2025
|
16:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
زينت النجمة
آمال ماهر
حفل افتتاح
الدورة
الـ33 لمهرجان الموسيقى العربية بأداء مميز، حيث قدمت خلال فقرتها الغنائية أغنيتي نسيت اسمى واتقي ربنا فيا، وتفاعل معها الجمهور كثيرا.
Advertisement
وجاءت مشاركة النجمة ضمن فعاليات الافتتاح الذي يقام على مسرح النافورة بدار
الأوبرا المصرية
، بمشاركة مجموعة من نجوم الغناء في الوطن العربي.
مواضيع ذات صلة
بعد غياب... آمال ماهر تحيي حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية
Lebanon 24
بعد غياب... آمال ماهر تحيي حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية
17/10/2025 01:53:27
17/10/2025 01:53:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مهرجان فينيسيا 82 انطلق.. بريق عالمي وحضور عربي لافت
Lebanon 24
مهرجان فينيسيا 82 انطلق.. بريق عالمي وحضور عربي لافت
17/10/2025 01:53:27
17/10/2025 01:53:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية بقاعكفرا تفتتح مهرجان التفاح والنبيذ بحضور شخصيات بارزة
Lebanon 24
بلدية بقاعكفرا تفتتح مهرجان التفاح والنبيذ بحضور شخصيات بارزة
17/10/2025 01:53:27
17/10/2025 01:53:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"ذا روك" يخسر 27 كيلوغراماً: تحول لافت في مهرجان البندقية
Lebanon 24
"ذا روك" يخسر 27 كيلوغراماً: تحول لافت في مهرجان البندقية
17/10/2025 01:53:27
17/10/2025 01:53:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الأوبرا المصرية
مسرح النافورة
آمال ماهر
المصرية
الدورة
أوبرا
مصرية
مصري
قد يعجبك أيضاً
ليليا الأطرش بإطلالة تضج أنوثة.. شاهدوا جمالها
Lebanon 24
ليليا الأطرش بإطلالة تضج أنوثة.. شاهدوا جمالها
12:58 | 2025-10-16
16/10/2025 12:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
نشرت صورة لخاتم الخطوبة.. ممثلة ترتبط بنجل أشهر زعيم عصابات!
Lebanon 24
نشرت صورة لخاتم الخطوبة.. ممثلة ترتبط بنجل أشهر زعيم عصابات!
10:47 | 2025-10-16
16/10/2025 10:47:29
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة راحلة تُثير الجدل بعد وفاتها.. خصصت 5 ملايين دولار من ثروتها لكلبها الوفي! (صورة)
Lebanon 24
نجمة راحلة تُثير الجدل بعد وفاتها.. خصصت 5 ملايين دولار من ثروتها لكلبها الوفي! (صورة)
03:58 | 2025-10-16
16/10/2025 03:58:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قصت شعرها.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجمهور بإطلالتها وتكشف عن تعرضها لوعكة صحية كبيرة
Lebanon 24
قصت شعرها.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجمهور بإطلالتها وتكشف عن تعرضها لوعكة صحية كبيرة
02:47 | 2025-10-16
16/10/2025 02:47:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بجمبسوت ضيق.. بطلة "إش إش" مي عمر تستعرض رشاقتها في شوارع باريس (فيديو)
Lebanon 24
بجمبسوت ضيق.. بطلة "إش إش" مي عمر تستعرض رشاقتها في شوارع باريس (فيديو)
00:29 | 2025-10-16
16/10/2025 12:29:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
Lebanon 24
في هذا اليوم… الإدارات الرسمية والمدارس الرسمية تغلق أبوابها
08:33 | 2025-10-16
16/10/2025 08:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
00:23 | 2025-10-16
16/10/2025 12:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
Lebanon 24
غارات عنيفة استهدفت معملاً في أنصار وسقوط جرحى... وإسرائيل: هاجمنا بنى تحتية لحزب الله
14:05 | 2025-10-16
16/10/2025 02:05:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير فلكي يعلنها: هذا أول أيام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
خبير فلكي يعلنها: هذا أول أيام شهر رمضان المبارك
05:16 | 2025-10-16
16/10/2025 05:16:58
Lebanon 24
Lebanon 24
التصعيد المتواصل في الجنوب.. هل يقترب لبنان من جولة حرب جديدة؟
Lebanon 24
التصعيد المتواصل في الجنوب.. هل يقترب لبنان من جولة حرب جديدة؟
11:01 | 2025-10-16
16/10/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
12:58 | 2025-10-16
ليليا الأطرش بإطلالة تضج أنوثة.. شاهدوا جمالها
10:47 | 2025-10-16
نشرت صورة لخاتم الخطوبة.. ممثلة ترتبط بنجل أشهر زعيم عصابات!
03:58 | 2025-10-16
نجمة راحلة تُثير الجدل بعد وفاتها.. خصصت 5 ملايين دولار من ثروتها لكلبها الوفي! (صورة)
02:47 | 2025-10-16
قصت شعرها.. فنانة شهيرة تُفاجئ الجمهور بإطلالتها وتكشف عن تعرضها لوعكة صحية كبيرة
00:29 | 2025-10-16
بجمبسوت ضيق.. بطلة "إش إش" مي عمر تستعرض رشاقتها في شوارع باريس (فيديو)
23:00 | 2025-10-15
هالة صدقي تكشف تفاصيل حادث ابنتها وتتحرك قانونيًا
فيديو
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
17/10/2025 01:53:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
17/10/2025 01:53:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
17/10/2025 01:53:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24