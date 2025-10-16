آمال ماهر تفتتح مهرجان الموسيقى العربية وسط حضور فني عربي لافت

Advertisement

زينت النجمة حفل افتتاح الـ33 لمهرجان الموسيقى العربية بأداء مميز، حيث قدمت خلال فقرتها الغنائية أغنيتي نسيت اسمى واتقي ربنا فيا، وتفاعل معها الجمهور كثيرا.وجاءت مشاركة النجمة ضمن فعاليات الافتتاح الذي يقام على مسرح النافورة بدار ، بمشاركة مجموعة من نجوم الغناء في الوطن العربي.