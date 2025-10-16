Advertisement

المرأة

آمال ماهر تفتتح مهرجان الموسيقى العربية وسط حضور فني عربي لافت

Lebanon 24
16-10-2025 | 16:29
A-
A+

Doc-P-1430400-638962543428821190.jpg
Doc-P-1430400-638962543428821190.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زينت النجمة آمال ماهر حفل افتتاح الدورة الـ33 لمهرجان الموسيقى العربية بأداء مميز، حيث قدمت خلال فقرتها الغنائية أغنيتي نسيت اسمى واتقي ربنا فيا، وتفاعل معها الجمهور كثيرا.
Advertisement

وجاءت مشاركة النجمة ضمن فعاليات الافتتاح الذي يقام على مسرح النافورة  بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة مجموعة من نجوم الغناء في الوطن العربي. 
مواضيع ذات صلة
بعد غياب... آمال ماهر تحيي حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية
lebanon 24
17/10/2025 01:53:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مهرجان فينيسيا 82 انطلق.. بريق عالمي وحضور عربي لافت
lebanon 24
17/10/2025 01:53:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية بقاعكفرا تفتتح مهرجان التفاح والنبيذ بحضور شخصيات بارزة
lebanon 24
17/10/2025 01:53:27 Lebanon 24 Lebanon 24
"ذا روك" يخسر 27 كيلوغراماً: تحول لافت في مهرجان البندقية
lebanon 24
17/10/2025 01:53:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الأوبرا المصرية

مسرح النافورة

آمال ماهر

المصرية

الدورة

أوبرا

مصرية

مصري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:58 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:58 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2025-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:58 | 2025-10-16
10:47 | 2025-10-16
03:58 | 2025-10-16
02:47 | 2025-10-16
00:29 | 2025-10-16
23:00 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24