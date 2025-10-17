Advertisement

المرأة

بعد تكريمها.. منة شلبي تقبّل يد يسرا في "الجونة السينمائي"

Lebanon 24
17-10-2025 | 14:00
أثارت الممثلة المصرية منة شلبي جدلًا واسعًا بعد أن قبّلت يد الفنانة يسرا خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.
وصعدت منة إلى المسرح لتسلّم جائزة الإنجاز الإبداعي من يسرا، التي احتضنتها بحرارة وأشادت بموهبتها واحترامها للفن، مؤكدة أنها من أبرز ممثلات جيلها. وأعربت شلبي عن سعادتها الكبيرة بالتكريم، قائلة: "حلمي الكبير اتحقق النهارده.. بحب السيما جدًا، وبشكر كل اللي ساعدوني في مشواري، وأهدي الجايزة لوالدتي والمخرج الكبير رضوان الكاشف."
 
 
كما أعربت عن امتنانها للعمل مع كبار السينما المصرية مثل محمود عبد العزيز وليلى علوي وإلهام شاهين.
