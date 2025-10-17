بعد تكريمها.. منة شلبي تقبّل يد يسرا في "الجونة السينمائي"

أثارت الممثلة منة شلبي جدلًا واسعًا بعد أن قبّلت يد الفنانة يسرا خلال حفل افتتاح الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وصعدت منة إلى المسرح لتسلّم جائزة الإنجاز الإبداعي من يسرا، التي احتضنتها بحرارة وأشادت بموهبتها واحترامها للفن، مؤكدة أنها من أبرز ممثلات جيلها. وأعربت شلبي عن سعادتها الكبيرة بالتكريم، قائلة: "حلمي الكبير اتحقق النهارده.. بحب السيما جدًا، وبشكر كل اللي ساعدوني في مشواري، وأهدي الجايزة لوالدتي والمخرج الكبير رضوان ."

كما أعربت عن امتنانها للعمل مع كبار السينما المصرية مثل محمود وليلى وإلهام .