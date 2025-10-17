24
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
9
o
بشري
16
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
بعد تكريمها.. منة شلبي تقبّل يد يسرا في "الجونة السينمائي"
Lebanon 24
17-10-2025
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثارت الممثلة
المصرية
منة شلبي جدلًا واسعًا بعد أن قبّلت يد الفنانة يسرا خلال حفل افتتاح
الدورة
الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.
Advertisement
وصعدت منة إلى المسرح لتسلّم جائزة الإنجاز الإبداعي من يسرا، التي احتضنتها بحرارة وأشادت بموهبتها واحترامها للفن، مؤكدة أنها من أبرز ممثلات جيلها. وأعربت شلبي عن سعادتها الكبيرة بالتكريم، قائلة: "حلمي الكبير اتحقق النهارده.. بحب السيما جدًا، وبشكر كل اللي ساعدوني في مشواري، وأهدي الجايزة لوالدتي والمخرج الكبير رضوان
الكاشف
."
كما أعربت عن امتنانها للعمل مع كبار السينما المصرية مثل محمود
عبد العزيز
وليلى
علوي
وإلهام
شاهين
.
مواضيع ذات صلة
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي
Lebanon 24
منة شلبي تحصد جائزة "الإنجاز الإبداعي" في مهرجان الجونة السينمائي
17/10/2025 21:54:10
17/10/2025 21:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال حفل تكريمها... وزيرة تقبّل يد الفنانة القديرة منى واصف (فيديو)
Lebanon 24
خلال حفل تكريمها... وزيرة تقبّل يد الفنانة القديرة منى واصف (فيديو)
17/10/2025 21:54:10
17/10/2025 21:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "آسر" اللبنانية.. بأجرأ فستان في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "آسر" اللبنانية.. بأجرأ فستان في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)
17/10/2025 21:54:10
17/10/2025 21:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
سحاب فستانها فتح.. منة شلبي تتعرّض لموقف محرج جداً على المسرح ويسرا تُنقذها (فيديو)
Lebanon 24
سحاب فستانها فتح.. منة شلبي تتعرّض لموقف محرج جداً على المسرح ويسرا تُنقذها (فيديو)
17/10/2025 21:54:10
17/10/2025 21:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد العزيز
محمود عبد
المصرية
العزيز
الدورة
الكاشف
شاهين
سعادة
قد يعجبك أيضاً
سيرين عبد النور بلوك غريب.. شاهدوا كيف بدت بآخر ظهور لها (صورة)
Lebanon 24
سيرين عبد النور بلوك غريب.. شاهدوا كيف بدت بآخر ظهور لها (صورة)
09:11 | 2025-10-17
17/10/2025 09:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. ملكة جمال لبنان السابقة تُفاجئ الجمهور بإطلالة ناعمة ومختلفة
Lebanon 24
بالصورة.. ملكة جمال لبنان السابقة تُفاجئ الجمهور بإطلالة ناعمة ومختلفة
06:21 | 2025-10-17
17/10/2025 06:21:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أظهر أجزاء من جسدها.. مايا دياب بفستان مكشوف في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)
Lebanon 24
أظهر أجزاء من جسدها.. مايا دياب بفستان مكشوف في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)
03:55 | 2025-10-17
17/10/2025 03:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "آسر" اللبنانية.. بأجرأ فستان في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "آسر" اللبنانية.. بأجرأ فستان في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)
02:56 | 2025-10-17
17/10/2025 02:56:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سحاب فستانها فتح.. منة شلبي تتعرّض لموقف محرج جداً على المسرح ويسرا تُنقذها (فيديو)
Lebanon 24
سحاب فستانها فتح.. منة شلبي تتعرّض لموقف محرج جداً على المسرح ويسرا تُنقذها (فيديو)
23:41 | 2025-10-16
16/10/2025 11:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة فنان قدير بعد فشل العثور على فصيلة دمه! (صور)
02:34 | 2025-10-17
17/10/2025 02:34:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
Lebanon 24
إقفال قسم العناية الفائقة في هذا المستشفى
10:18 | 2025-10-17
17/10/2025 10:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جلاء الحقيقة... مَن يعوّض على تنورين؟
Lebanon 24
بعد جلاء الحقيقة... مَن يعوّض على تنورين؟
09:01 | 2025-10-17
17/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة قصفت سيارة في بلدة خربة سلم... وهذه هويّة المُستهدف (فيديو)
Lebanon 24
طائرة إسرائيليّة قصفت سيارة في بلدة خربة سلم... وهذه هويّة المُستهدف (فيديو)
08:46 | 2025-10-17
17/10/2025 08:46:25
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... هذا ما جرى داخل مستشفى بين والد طفل وطبيبة
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... هذا ما جرى داخل مستشفى بين والد طفل وطبيبة
09:50 | 2025-10-17
17/10/2025 09:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
09:11 | 2025-10-17
سيرين عبد النور بلوك غريب.. شاهدوا كيف بدت بآخر ظهور لها (صورة)
06:21 | 2025-10-17
بالصورة.. ملكة جمال لبنان السابقة تُفاجئ الجمهور بإطلالة ناعمة ومختلفة
03:55 | 2025-10-17
أظهر أجزاء من جسدها.. مايا دياب بفستان مكشوف في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)
02:56 | 2025-10-17
بطلة مسلسل "آسر" اللبنانية.. بأجرأ فستان في مهرجان الجونة السينمائي (فيديو)
23:41 | 2025-10-16
سحاب فستانها فتح.. منة شلبي تتعرّض لموقف محرج جداً على المسرح ويسرا تُنقذها (فيديو)
16:29 | 2025-10-16
آمال ماهر تفتتح مهرجان الموسيقى العربية وسط حضور فني عربي لافت
فيديو
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
17/10/2025 21:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
Lebanon 24
بالفيديو: "رسالة سرية" كادت أن تنقذ نصرالله من عملية الإغتيال.. فما قصتها؟
09:31 | 2025-10-16
17/10/2025 21:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
17/10/2025 21:54:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24