المرأة

باللغة العربية الفصحى.. آمال ماهر تغني لفلسطين والقدس

Lebanon 24
17-10-2025 | 23:00
افتتحت المطربة آمال ماهر الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية، بأداء مميز لأغنية "ألف ليلة وليلة" للراحلة أم كلثوم، تلتها مجموعة من أعمالها الخاصة.
وغنت ماهر أغنية جديدة مهداة إلى فلسطين والقدس باللغة العربية الفصحى، حظيت بتفاعل واسع من الجمهور على مواقع التواصل.
 
واختيرت أم كلثوم "شخصية الدورة" احتفاءً بمرور خمسين عامًا على رحيلها، فيما يمتد المهرجان حتى 25 تشرين الأول بمشاركة 83 فنانًا و21 فرقة موسيقية من مختلف الدول العربية، بينهم هاني شاكر وصابر الرباعي.
 
 
ويتزامن المهرجان مع مؤتمر علمي بعنوان "الموسيقى العربية في ظل التحول الرقمي"، يشارك فيه أكثر من 40 باحثًا من 15 دولة، إلى جانب معارض فنية مرافقة في قاعات الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية.
