المرأة

أنغام تواصل جولتها الفنية بحفل ناجح في قطر وسط تفاعل جماهيري كبير

Lebanon 24
18-10-2025 | 12:00
أحييت النجمة أنغام حفلا غنائيا كبيرا في قطر، وظهرت أنغام مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود بدون أكمام، ومطرزا من الأعلى، تصميم زهير مراد، وحرصت أنغام على تقديم عدد من أغانيها، سواء القديمة، أو أغاني ألبومها الجديد.
وكانت أنغام قد ظهرت فى حفلها الكبير بمسرح رويال ألبرت هول الشهير بلندن يوم 23 أيلول الماضى، بكامل تألقها، حيث امتلأ الحفل بالجمهور تحت شعار "كامل العدد"، وقدمت أنغام خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها التي أطربت بها الحضور، لتعيد من جديد أمجاد المصريين على واحد من أعرق المسارح العالمية.
جاء ظهور أنغام على هذا المسرح العريق لتضع اسمها بجانب كبار الفنانين العرب الذين وقفوا عليه من قبل، حيث كانت المطربة المصرية الوحيدة التى تقدم الغناء الطربى على خشبته بعد 58 عاماً من الحفل التاريخى الذي أحياه العندليب عبد الحليم حافظ عام 1967، والذى كان أول فنان عربى يعتلى هذا المسرح. (اليوم السابع)
حفل أنغام
