أنغام تواصل جولتها الفنية بحفل ناجح في قطر وسط تفاعل جماهيري كبير

Advertisement

أحييت النجمة حفلا غنائيا كبيرا في قطر، وظهرت أنغام مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود بدون أكمام، ومطرزا من الأعلى، تصميم ، وحرصت أنغام على تقديم عدد من أغانيها، سواء القديمة، أو أغاني ألبومها الجديد.وكانت أنغام قد ظهرت فى حفلها الكبير بمسرح ألبرت هول الشهير بلندن يوم 23 أيلول الماضى، بكامل تألقها، حيث امتلأ الحفل بالجمهور تحت شعار "كامل العدد"، وقدمت أنغام خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها التي أطربت بها الحضور، لتعيد من جديد أمجاد المصريين على واحد من أعرق المسارح العالمية.جاء ظهور أنغام على هذا المسرح العريق لتضع اسمها بجانب كبار الفنانين العرب الذين وقفوا عليه من قبل، حيث كانت المطربة الوحيدة التى تقدم الغناء الطربى على خشبته بعد 58 عاماً من الحفل التاريخى الذي أحياه العندليب عام 1967، والذى كان أول فنان عربى يعتلى هذا المسرح. (اليوم السابع)