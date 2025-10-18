25
إلهام شاهين: منة شلبي أشعلت النار في نفسها من أجل مشهد
18-10-2025
15:00
قالت النجمة
إلهام شاهين
خلال ندوة تكريم منة شلبي، إن "الفنانة منة شلبي تذكرها بنفسها، لأنها متفانية جدا في التمثيل وهى كذلك حيث كشفت عن قيامها بإشعال النار في نفسها بمسلسل أديب من أجل المصداقية وتسبب ذلك في حرق شعرها".
وقالت
الهام شاهين
أن "المخرجة كاملة أبو ذكري طلبت منها ضرب منة شلبي بكورباج حقيقي، وأنها كانت حزينة جدا لضربها ولكن تفاني منة شلبي في العمل هو من دفعها لعمل المشهد بهذا الشكل".
وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، تكريم النجمة منى شلبى بمنحها جائزة الإنجاز الابداعى، وقدمت النجمة يسرا،
عضو المجلس
الاستشاري للمهرجان الجائزة معبرة عن سعادتها بتقديمها إلى منة شبلي كما أشادت بموهبتها وانتقائها الأدوار القوية على مدار رحلتها الفنية.
ومن جانبها، شكرت الفنانة منة شلبي الفنانة يسرا وأساتذتها من الفنانين والمخرجين على مدار رحلتها الفنية، وأعربت عن امتنانها للعمل مع فنانين عظام مثل يسرا، ومحمود حميدة، وليلى
علوي
، وإلهام
شاهين
، ومحمود
عبد العزيز
، وأنهت كلمتها بشكر المخرجين السينمائيين الذين صدقوا في موهبتها، وأهدت الجائزة إلى والدتها الفنانة زيزي مصطفى، والمخرج
رضوان
الكاشف
. (اليوم السابع)
