المرأة
"بالحرام".. ماغي بو غصن تشارك جمهورها كواليس مسلسلها الجديد (صور)
Lebanon 24
19-10-2025
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تطلّ الفنانة
اللبنانية
ماغي بو غصن
على جمهورها في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل عبر مسلسل "بالحرام"، الذي انطلق تصويره في تشرين الأول الجاري.
وشاركت بو غصن صورة من "اليوم الأول" عبر حسابها على منصة "إكس"، ظهرت فيها جالسة تحمل نصّ العمل وتشير بعلامة النصر، مرفقةً المنشور برموز تعبيرية عكست حماسها وسعادتها.
ولاقت اللقطة تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين تمنّوا لها التوفيق وأشادوا بدور «جود»، وجاءت من التعليقات: "بالتوفيق يا قمرا"، "رح تكسروا الدني بهالمسلسل"، و"جود جاية تكسر الدنيا برمضان".
كما نشرت صورة أخرى من الكواليس داخل مطبخ بموقع التصوير وعلّقت: "قصص عدة للمشاركة! استعدوا لقصة كبرى".
وأعلنت بو غصن سابقًا أنها تجسّد شخصية "جود"، مؤكدةً أن العمل يحمل كثيرًا من العواطف والمشاعر الصادقة، تتراوح بين الفرح والحزن واللحظات المشرقة، وتمنح المشاهد تجربة إنسانية متناقضة تلامس القلب. (فوشيا)
