امرأة كورية تنفق أكثر من 200 ألف دولار على 400 عملية تجميل

- زراعة الدهون في

- إعادة تشكيل الأذن

- جراحة الجفون المزدوجة

- تصحيح العيون

- تجميل الأنف

- جراحة الشفة

- تحديد شكل الذقن والوجه

- جراحة الحفرتين وإزالتهما

- حقن في الشفاه والكتفين

- بوتوكس لعضلة الكتف

- حقن لشد الرقبة

- حقن في عظمة الترقوة

- إبر توصيل الخلايا الجذعية

- شفط الدهون الكامل

- والعديد من علاجات الجلد

أثارت امرأة كورية جنوبية الجدل بعد كشفها عن إنفاقها 300 مليون وون (نحو 210,000 دولار) على نحو 400 إجراء تجميلي طوال الـ15 عامًا الماضية، فقد شاركت قصتها لدى ظهورها في برنامج الترفيه الشهير على قناة tvN STORY بعنوان "لا بأس أن تكون من ".وبدأت رحلة التجميل لدى جيل لي-وون في عام 2010 خلال فترة صعبة من حياتها، فقد اكتسبت وزنًا أثناء التحضير لامتحانات القبول الجامعية، وتعرضت للسخرية بسبب مظهرها. لاحقًا، انتقدها صديقها السابق باستمرار، ما أثر سلبًا في ثقتها بنفسها ودفعها للسعي لإجراء عمليات تجميلية.لم تكشف عن أول إجراء خضعت له، لكنه كان نقطة انطلاق لفهمها إمكانيات التجميل. وخضعت على مدار السنوات لإجراءات متعددة، مثل:تقدر جيل عدد الإجراءات بنحو 400 علاج بين تجميل وعيادات الجلد.ورغم عدد الإجراءات الكبير والمبالغ الطائلة، لا تندم جيل على قراراتها، مؤكدة أن هذه العمليات رفعت من ثقتها بنفسها وشعورها بالرضا عن مظهرها. وبعد نصيحة من طبيب في عيادة شفط الدهون، قررت عدم المبالغة والتركيز على الحفاظ على جسدها الحالي، ولا تزال تزور عيادات الجلد والطب الشرقي بشكل شبه يومي للحفاظ على مظهرها.(إرم نيوز)