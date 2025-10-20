Advertisement

متفرقات

دراسة: آباء البنات أكثر عدلاً وتعاطفاً في القيادة

Lebanon 24
20-10-2025 | 07:00
تزداد الأبحاث التي تؤكد أن الآباء الذين يربّون بنات يصبحون أكثر تعاطفاً وإنصافاً في تعاملهم المهني، إذ تؤثر تجربة الأبوة بعمق على طريقة تفكيرهم وسلوكهم القيادي.

ووفقاً لتقرير نشره موقع Parents، فإن الآباء الذين ينخرطون في حياة بناتهم اليومية يكتسبون وعياً أوسع بقضايا عدم المساواة الاجتماعية، ما ينعكس على أسلوب إدارتهم في العمل.
توضح الدكتورة آنماري كاينو من جامعة غونزاغا أن مشاهدة الأب لابنته وهي تُستبعد أو تُعامل بعدم إنصاف، تفتح عينيه على التحيزات الجندرية، وتغيّر نظرته للعالم.

أما عالمة النفس أفيغايل ليف فتشير إلى أن الأبوة تُنمّي مهارات مهمة كالصبر وحل المشكلات والاستماع الفعّال، وهي سمات جوهرية في القادة الناجحين. فحين يساعد الأب ابنته على تجاوز مشكلة، فإنه يطبق عملياً مهارات التواصل ذاتها التي يحتاجها في مكان العمل.

وتؤكد ليف أن التعاطف ليس ضعفاً بل قوة قيادية، مستشهدة بأبحاث عالم الأحياء فرانس دي فال الذي وجد أن التعاون والتعاطف من أبرز صفات الذكور الأكثر نجاحاً.

وفي المنزل، يقدم هؤلاء الآباء نموذجاً يحتذى به في العدالة والوعي العاطفي، ما ينعكس إيجاباً على أبنائهم وبناتهم. وتختم كاينو بأن "العدالة التي يتعلمها الأب من تربية ابنته تجعله أكثر إنسانية في قيادة فرق العمل الحديثة".
 
(إرم نيوز)
متفرقات

المرأة

جامعة غونزاغا

في المنزل

ماري كاي

القادة

جامع

ساني

أبوت

دارت

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24