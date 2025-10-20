بعد الولادة.. الأعشاب شفاء يعزز المناعة وإنتاج الحليب





وبحسب موقع Health، فإن الأعشاب يمكن أن تساعد في زيادة إنتاج الحليب، ورفع المناعة، وتحسين ، كما تحتوي على مكونات مطهّرة تساهم في تنظيف الرحم.

تسعى الأمهات بعد الولادة إلى التعافي السريع من الإرهاق والآلام، ومع العلاجات الطبية، تلجأ كثيرات إلى العلاجات العشبية لدعم الجسم واستعادة توازنه الطبيعي.

- الكركم: غني بالكركمين والفيتامينات والمعادن، ويساعد على التئام الجروح وتخفيف آلام المعدة.

- الزنجبيل: يعزز الشهية ويسرّع تعافي الجسم، كما يسهّل عملية الرضاعة.

- الشمر: يرفع مستوى هرمون البرولاكتين المسؤول عن إنتاج الحليب، وله خصائص مسكنة ومضادة للالتهابات.

- الزعتر: يقوّي المناعة ويحمي الجسم من البكتيريا والفيروسات.

- النعناع: يخفف تقلصات الرحم ويهدئ الجهاز الهضمي.

- الحلبة: معروفة بدورها في تحفيز إدرار الحليب وتقوية الجسم.

- القرفة واليانسون: يساعدان في توازن الهرمونات وتحسين المزاج وتقليل الاكتئاب بعد الولادة.



لكن الأطباء يحذّرون من تناول أي عشبة دون استشارة مختص، إذ قد تتفاعل بعض المكونات الطبيعية مع الأدوية الموصوفة للأم.



وتبقى النصيحة الأساسية: استشارة الطبيب أولاً قبل اعتماد أي علاج عشبي لضمان سلامة الأم والطفل معاً.

(سيدتي)