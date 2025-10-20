Advertisement

المرأة

كاتبة سيناريو شهيرة تكشف حقيقة خلافها مع بطلة مسلسل"إش إش"

Lebanon 24
20-10-2025 | 23:00
ردّت كاتبة السيناريو المصرية، مريم نعوم، على ما تردد عن وجود خلاف بينها وبين الفنانة مي عمربطلة مسلسل "إش إش" عقب الإعلان عن مسلسل كان سيجمعهما قبل التراجع عنه.
وخلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وصفت نعوم ما أثير حول الواقعة بأنه "تم تضخيمه ومبالغ فيه من قبل الكثيرين".


وأضافت أن "لا يوجد أي خلاف، وعلاقتها بمي طبيعية جدًا"، مؤكدة أن "مثل هذه الأمور لا مكان لمناقشتها في محفل عام بحجم مهرجان الجونة".


وبيّنت نعوم أن "المشروع المشترك بيني وبين مي لم يتم إلغاؤه، وإنما تأجيله حتى يظهر في أفضل صورة ممكنة ويأخذ حقه كاملا في التحضير الجيد".



