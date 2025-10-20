Advertisement

وخلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وصفت نعوم ما أثير حول الواقعة بأنه "تم تضخيمه ومبالغ فيه من قبل الكثيرين".وأضافت أن "لا يوجد أي خلاف، وعلاقتها بمي طبيعية جدًا"، مؤكدة أن "مثل هذه الأمور لا مكان لمناقشتها في محفل عام بحجم مهرجان الجونة".وبيّنت نعوم أن "المشروع المشترك مي لم يتم إلغاؤه، وإنما تأجيله حتى يظهر في أفضل صورة ممكنة ويأخذ حقه كاملا في التحضير الجيد".