المرأة

تزوجت قبل شهر فقط.. فنانة تُثير الجدل بعد ظهورها من دون زوجها في أحد المهرجانات

Lebanon 24
21-10-2025 | 04:48
خلال حضورها  فيلم "ولنا في الخيال حب" ضمن فعاليات "مهرجان الجونة السينمائي" الحالي، أطلت الفنانة المصرية هاجر السراج على السجادة الحمراء من دون زوجها ما أثار التكهنات. 
وتساءل البعض عن السبب رغم زواجهما من فترة قصيرة، فيما أكد بعض الحضور أن زوجها لا يحب الظهور في المناسبات الفنية.

وكانت هاجر احتفلت يوم الجمعة 5 أيلول الماضي بزفافها الى شاب من خارج الوسط الفني، وذلك في إحدى القاعات المفتوحة بالقاهرة، حيث سبق حفل الزفاف عقد القران، وسط حضور عائلتها وعدد من أصدقائها، وغياب تام لنجوم الفن.



هاجر السراج

القاهرة

هاجر ال

المصرية

الحمرا

مصرية

مصري

